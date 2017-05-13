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В г. Сулюкта на одной из улиц провалилась земля. МЧС контролирует ситуацию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359762_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425700-ru.html

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13 мая 2017, 12:34       Комментарии

Накануне,12 мая, примерно в 13.20 в Баткенской области г. Сулюкта на улице Шахтерская зафиксирован обвал грунта шириной 3 метра, глубиной 7 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Спасатели вокруг обвала грунта установили временное ограждение, а так же решением городской комиссии Гражданской защиты пешеходные дороги и автодороги были перекрыты. Для людей и транспортных средств есть объездная дорога.
Районная экотехинспекция сегодня, 13 мая проводит работы по исследованию обвала грунта.

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