"Trend": В Туркменистане произведены кадровые перестановки в правительстве

13 мая 2017, 12:28 Комментарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве, говорится в сообщении национального телеканала Алтын Асыр.

Соответствующие документы были подписаны главой государства на расширенном заседании Кабинета Министров страны.

Мухамметмырат Айдогдыев назначен вице-премьером по вопросам промышленности и освобожден от должности председателя госконцерна "Туркменхимия".

Батыр Атдаев освобожден от должности вице-премьера, курирующего торговый комплекс и предпринимательство, в связи с переходом на другую работу.

Оразмырат Гурбанназаров назначен вице-премьером и освобожден от должности хякима (главы) Дашогузского велаята (области). Он будет курировать сферу торговли.

Мерген Аннабаев освобожден от должности председателя госкомитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам за серьезные недостатки, допущенные в работе. На этом посту его заменил Батырмырат Оразмырадов.

Язгелди Аннаев освобожден от должности гендиректора гособъединения "Туркмен атлары" (Туркменские кони). На этом посту его сменил Мергеннепес Аннанепесов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора в этой структуре.

Маммет Байрамгулыев назначен хякимом Дашогузского велаята, и освобожден от должности хякима города Дашогуза.

"Trend"

Гусейн Гасанов

13.05.17