"Жэньминь Жибао": Генсек ООН Гутерреш: Инициатива "Один пояс, один путь" предоставила новую идею для международного сотрудничества

13 мая 2017, 12:09 Комментарии

"Жэньминь Жибао": "Мы живем на одной планете, сталкиваемся с такими глобальными вызовами, как изменение климата, рост населения и продовольственная безопасность. Выдвинутая Китаем инициатива "Один пояс, один путь" предоставила важную платформу для продвижения международного сотрудничества, предложила новое мышление, а также выявила ключевую направляющую роль. Я надеюсь, что инициатива "Один пояс, один путь" сможет вывести нас из трудностей", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете "Жэньминь жибао" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Он также добавил, что инициатива "Один пояс, один путь" является дальновидной, она не только благоприятна для осуществления связи между странами, но и важна для соединения разных народов, формирования сообщества с единой судьбой для всего человечества. Инициатива предоставила миру китайский проект по совместному решению вызовов глобального характера".

Гутерриш отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" и программа устойчивого развития ООН-2030 взаимно дополняют друг друга. Эта инициатива предоставила возможности инфраструктурного строительства, инвестиций и занятости населения в странах вдоль "Пояса и пути", предоставила практический путь по преодолению экономических трудностей для отдельных стран, а также по осуществлению целей продолжительного развития до 2030 года. По словам Гутерриша, высокоуровневый форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" поможет людям получить важную ценность от этой инициативы в реализации устойчивого и инклюзивного развития. "Я очень рад возможности принять участие в Форуме, я питаю большой интерес к обсуждениям в рамках этого мероприятия", - заявил Гутерриш.

Корр. "Жэньминь жибао" Ли Бинсинь, Ли Сяохун

Генеральный секретарь ООН также отметил, что в глобальных масштабах появились сомнения, призывы к отказу от глобализации и свободной торговли. Причинами такого явления стали отдельные неразрешенные должным образом проблемы в процессе глобализации в прошлом, более того, некоторым людям не удалось извлечь выгоду из процесса глобализации. В связи с этим, на современном этапе глобализации следует больше внимания уделять справедливости, сплоченности и обоюдному выигрышу. "Инициатива "Один пояс, один путь" провозглашает именно такую позицию, она позволяет повысить доверие людей к глобализации и свободной торговле".

По мнению Гутерриша, строительство "Одного пояса, одного пути" будет способствовать продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг. Развитие взаимодействия с Китаем по созданию "Одного пояса, одного пути" является важным содержанием будущей работы ООН. Генеральный секретарь организации выразил надежду на то, чтобы развивающиеся страны связали свои стратегии развития со строительством "Одного пояса, одного пути", принимали широкое участие, углубляли взаимодействие, а также извлекали пользу из осуществления этой инициативы. Он также подчеркнул, что международное сообщество ценит колоссальную поддержку Китая международного мультилатеризма. Огромная поддержка и активное участие КНР предоставили уверенность ООН в решении глобальных вызовов.

"Строительство "Одного пояса, одного пути" представляется взаимовыгодным и выигрышным для всех сторон. Хотя проекты в рамках инициативы находятся на начальных стадиях, я глубоко уверен в их будущей реализации", - сказал Гутерриш.