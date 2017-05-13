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ГРС призывает сдавать найденные паспорта в ЦОНы или в паспортные столы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-prizy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425697-ru.html

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13 мая 2017, 12:35       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики призывает граждан нашедших утерянные паспорта сдать в Центры обслуживания населения (ЦОН) или же в ближайшие отделы паспортно-визовых регистрационных работ (ОПВРР). Об этом сообщили в пресс-службе ГРС КР.
Сданные гражданами утерянные паспорта в ЦОН или в ОПВРР будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Данная услуга уже запущена на электронном портале e.srs.kg в разделе проверка документов.
Таким образом, гражданин может проверять свой утерянный паспорт в онлайн режиме. К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОНы или ОПВРР является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта.
Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилий.

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