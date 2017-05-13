Замминистра Минэкономики встретился с Послом Палестины в КР

13 мая 2017, 12:38 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Кыргызской Республике (с резиденцией в г. Ташкент), г-м Мохаммад Абдулла Таршахани. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики КР.

В ходе встречи Стороны отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами имеет потенциал для развития.

Стороны обсудили состояние национальных экономик и открывающихся перспектив, отвечающим интересам двух стран, а также возможные точки соприкосновения двух стран в торгово-экономической сфере.

В целях поступательного развития двустороннего сотрудничества, Стороны выразили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы.

Заместитель министра информировал об участии Кыргызстана в ЕАЭС, о перспективах в увеличении объема торговли и прямых иностранных инвестиций.

По итогам встречи Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие и активизацию кыргызско-палестинских взаимоотношений.