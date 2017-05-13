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В Авлетиме находится оперативная группа МЧС КР, подтопление жилых домов не зафиксировано

Источник:
http://kabar.kg/news/v-avletim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425695-ru.html

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В Нарынской области зафиксировано землетрясение

13 мая 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Из-за резкого повышения температуры 11-12 мая 2017 года и таяния снега в горах, поднялся уровень реки Авлетим, Жалал-Абадской области, Аксыйского района, создав угрозу подтопления 36 домам в селе Байкашка-Терек, в селе Арал - 43 жилым домам, сообщает пресс-служба МЧС КР.
Как подчеркнули в ведомстве, угроза создана, но дома не подтопило.
Кроме этого на участке Чон-Таш села Товар-Сай начало омывать правую сторону внутрихозяйственного автомобильного моста, построенного на реке Авлетим, ведущего к 67 домовладениям.
На данной местности в результате прошедших проливных дождей 19 апреля 2017 года в реке Авлетим села Байкашка-Терек и Чыгыш-Жол повысился уровень реки и произошел смыв 3-х участках берега реки, промежутком 500 метров, тем самым появилась угроза подтоплению внутрихозяйственной дороги и жилых домов. В связи с этим со стороны МЧС КР было выделено 1000 л. дизельного топлива и проводились берегоукрепительные работы с 2 (двумя) частными единицами техники (1 погрузчик, 1 самосвал). В связи с вышеуказанной ситуацией, глава айыльного аймака Авлетим ввел режим чрезвычайной ситуации на основе приказа №42 от 12 мая 2017 года. Таким образом, режим ЧС введен в айыльном аймаке Авлетим.
На месте находится оперативная группа во главе с временно исполняющим обязанностей начальника Управления УМЧС КР Жалал-Абадской Абдышарипом Бекиловым, глава администрации Аксыйского района, районная комиссия по ГЗ, для предотвращения ЧС на местах были разработаны планы действий, поставлены задания соответствующим службам Гражданской защиты.
Примерно в 22:00 часов по решению комиссии ГЗ жители 7 домов из села Байкашка-Терек, жители 8 домов из села Арал были переселены к родственникам. Также с МЧС КР выделено 2 техники и доставлено село Авлетим Ноокенского района. 13 мая 2017 года привлеченные техники будут проводят берегоукрепительные работы. Подтопление жилых домов не зафиксировано.

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