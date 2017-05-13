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В Кыргызстане через месяц запретят все лотереи, кроме государственных

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425694-ru.html

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13 мая 2017, 12:09       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, предусматривающий запрет всей лотерейной деятельности в Кыргызстане, кроме государственной, сообщила пресс-служба главы государства.
Закон был принят Жогорку Кенешем 30 марта. В Кыргызстане функционирует порядка 36 лотерейных компаний, объемы налоговых поступлений от деятельности которых невысоки, отмечали ранее в Госфиннадзоре. После их упразднения планируется создать Государственную лотерейную компанию.
"С момента введения в действие нового закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие", - сказано в тексте закона.
Документ официально вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.

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