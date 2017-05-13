В Кыргызстане через месяц запретят все лотереи, кроме государственных

13 мая 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, предусматривающий запрет всей лотерейной деятельности в Кыргызстане, кроме государственной, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 30 марта. В Кыргызстане функционирует порядка 36 лотерейных компаний, объемы налоговых поступлений от деятельности которых невысоки, отмечали ранее в Госфиннадзоре. После их упразднения планируется создать Государственную лотерейную компанию.

"С момента введения в действие нового закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие", - сказано в тексте закона.

Документ официально вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.