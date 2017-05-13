"Новый Шелковый путь": что проект даст Кыргызстану и другим странам ЦА

13 мая 2017, 12:18 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Алексей Стефанов. В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс - один путь", посвященный грандиозному проекту "Нового Шелкового пути", который свяжет Азию, Европу и Африку и будет способствовать развитию мировой торговли.

На два дня в Китай съедутся лидеры 28 стран. В работе форума примут участие представители более 60 государств, заявили во время видеомоста Москва - Пекин в пресс-центре МИА "Россия сегодня" китайские эксперты.

По словам директора Института международных дел Народного университета Китая профессора Ван Ивэя, цель форума - перевести общение в формат многостороннего взаимодействия.

"Речь пойдет о конкретных действиях и программах. Например, о работе в научной сфере, сельском хозяйстве, промышленности. Одни проекты уже реализуются, другие только планируются. Кроме того, мы видим страны, которые находятся в стороне от этого пояса (например, Аргентина и Чили), но тоже могли бы принять участие в проектах. Уже сейчас ясно, что "Новый Шелковый путь" будет постоянно расширяться", - пояснил Ван Ивэй.

Он отметил, что инициатива "давно перешла" запланированные границы - она выходит на глобальный уровень. Впрочем, Россию проект "Один пояс - один путь" интересует в рамках сопряжения с ЕАЭС. Китайцы уверяют, что существует около 20 проектов в этом ключе и намечены маршрутные карты дальнейшего сопряжения. Для ознакомления с ними в Пекин приедет президент РФ Владимир Путин.

Масштабная экспансия, по мнению заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, нужна Китаю для того, чтобы увеличить возможности национальной экономики, расширить внешнюю торговлю и развивать свои окраины. Несколько лет назад КНР столкнулась с вызовами мирового финансового кризиса, объемы внешней торговли начали снижаться, и "Новый Шелковый путь" - едва ли не единственный выход из ситуации. Именно поэтому Китай давно вкладывает крупные средства в страны Центральной Азии: по словам Островского, на них приходится около 20 процентов от общего объема инвестиций за рубеж.

"Если говорить про Узбекистан, то это крупный хаб для Центральной Азии, а Ташкент и Самарканд - опорные города. Там будет построена сеть железных дорог, связывающая Азию со странами Европы, начнет развиваться экономика, потому что близость к транспортным путям обеспечивает снижение себестоимости производимой здесь продукции. Например, Хива когда-то была столицей мощного ханства, а сегодня этот город почти "незаметен", потому что через него не пролегают никакие крупные транспортные маршруты. Иными словами, через какие города пройдет пояс, те и станут опорными, получат преимущества в экономическом развитии", - отметил Островский.

По его словам, Центральная Азия является очень важной территорией для сопряжения двух проектов - ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути". Регион слабо развит, что позволит Китаю расширить объемы не только внешней торговли, но и торговли между странами.

"Вопрос создания инфраструктуры касается и Таджикистана, но ситуация там намного сложнее, чем в Узбекистане, поскольку в экономическом плане страна развита слабее. Согласно китайской концепции, к опорным городам можно отнести только Душанбе. Главная проблема - та же инфраструктура, развитие автомобильных и железных дорог с учетом рельефа горной местности. Взять, к примеру, таджикско-китайскую границу - она обширная, но погранпереходов всего один или два. Без дорог крайне сложно развивать торгово-экономические связи двух стран", - заявил эксперт.

Похожая ситуация, по словам Островского, и с Кыргызстаном - граница большая, а погранпереходов немного, пропускная способность слабая. "Это все накладывает отпечаток на развитие торгово-экономических связей, поэтому именно в Кыргызстане Китай финансирует развитие автомобильных дорог", - отметил он.

Эксперт подытожил, что в силу географического положения максимум китайских инвестиций приходится на Казахстан.

"Не случайно Китай выделил более 20 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры Казахстана - там запущен проект "Светлый путь". Он самостоятельный, но, естественно, будет связан с "Новым Шелковым путем". Тем более что развиваются порты на Каспийском море, автомобильные и железные дороги, погранпереходы, и это будет способствовать развитию экономики страны", - сказал Островский.

Он отметил: КНР инвестирует средства во все страны Центральной Азии уже как минимум полтора десятка лет, потому что знает, с чего нужно начинать масштабные проекты.