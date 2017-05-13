Почти 2 млн сомов перечислили на спецсчет МЧС пострадавшим в Ошской области

13 мая 2017, 11:46 Комментарии

МЧС: Для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило порядка 2 млн сомов.

На специализированный счет МЧС для пострадавших от оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском райне Ошской области поступило порядка 2 млн сомов. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, эти деньги перечислены госслужащими и частными лицами.

"На 11.00 13 мая 2017 года на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступил 1 млн 6 тыс. 853 сома 54 тыйына. В то же время для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило 848 тыс. 739 сомов 18 тыйынов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, счета для перечисления денежных средств открыты для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383 Банк получателя: Центральное казначейство МФКРБИК: 440001 Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКРБИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР (0312) 54 79 01.