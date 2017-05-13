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Почти 2 млн сомов перечислили на спецсчет МЧС пострадавшим в Ошской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359760_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425691-ru.html

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На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий в Узгене и Чон-Алае поступило почти 2 млн сомов

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13 мая 2017, 11:46       Комментарии

МЧС: Для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило порядка 2 млн сомов.
На специализированный счет МЧС для пострадавших от оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском райне Ошской области поступило порядка 2 млн сомов. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как уточняется, эти деньги перечислены госслужащими и частными лицами.
"На 11.00 13 мая  2017 года на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района   от землетрясения 3 мая поступил 1 млн 6 тыс. 853 сома 54 тыйына. В то же время для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило   848 тыс. 739 сомов 18 тыйынов", - сообщили в ведомстве.
Напомним, счета для перечисления денежных средств открыты для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383 Банк получателя: Центральное казначейство МФКРБИК: 440001 Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКРБИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
По вопросам обращаться:  Управление финансов, бухгалтерского  учета и отчетности МЧС КР (0312) 54 79 01.

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