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В аймаке Авлетим Джалал-Абадской введен режим ЧС из-за угрозы подтопления

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359757_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425690-ru.html

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13 мая 2017, 12:03       Комментарии

В айыльном аймаке Авлетим Джалал-Абадской области введен режим ЧС из-за угрозы подтопления жилых домов, расположенных вдоль реки Авлетим.
По данным МЧС, из-за резкого повышения температуры 11-12 мая и таяния снега в горах на реке поднялся уровень воды, создав угрозу подтопления 36 домам в селе Байкашка-Терек, в селе Арал - 43 жилым домам.
Кроме этого на участке Чон-Таш села Товар-Сай начало омывать правую сторону внутрихозяйственного автомобильного моста, построенного на реке Авлетим, ведущего к 67 домовладениям. Но на этом участке ранее проводились берегоукрепительные работы. Таким образом, режим ЧС введен только в айыльном аймаке Авлетим.
Сейчас на месте находится оперативная группа МЧС, были разработаны планы действий, поставлены задания соответствующим службам Гражданской защиты (ГЗ) выделены две техники. на месте проводятся берегоукрепительные работы. Подтопление жилых домов не зафиксировано.
Вчера, 12 мая, примерно в 22:00 часов по решению комиссии ГЗ жители 7 домов из села Байкашка-Терек и семьи 8 домов из села Арал временно были переселены к родственникам.

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