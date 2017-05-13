На ипподроме Чолпон-Аты стартовал шестой марафон Run the Silk Road

13 мая 2017, 12:09 Комментарии

Сегодня, 13 мая, на ипподроме Чолпон-Аты Иссык-Кульской области стартовал шестой международный марафон Run the Silk Road, памяти бронзового призера московской Олимпиады-1980 Сатымкула Джуманазарова.

По данным организаторов, в этом году в марафоне принимают участие около 2 тыс. бегунов из 18 стран.

Перед стартом легкоатлетов приветствовали замруководитель аппарата президента КР Эльвира Сариева, статс-секретарь Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нуржан Бардинова, знаменитый хирург Сабырбек Джумабеков, посол Японии в КР Есихиро Ямамуро, полномочный представитель правительства Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и другие.

После официальной части, судьи дали старт марафону. Отметим, участники бегут в четырех дистанциях, в частности на 5 км, 10 км , 21 км и главная дистанция 42 км 195 метров.

В настоящее время, на основной дистанции среди мужчин в лидеры вышел участник Олимпиады-2016 Илья Тяпкин , а среди женщин Мария Коробицкая.