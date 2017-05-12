"Караван-сарай": Судебная реформа в Узбекистане: попытка устранить недостатки системы

13 мая 2017, 11:50 Комментарии

Изменения диктуются поправками в Конституции и правовыми реформами, которые президент Шавкат Мирзиёев предложил в апреле.

Узбекистан занимается исправлением недостатков судебной системы, среди которых небольшое число оправдательных приговоров и нехватка кадров.

С 1 июня суды будут разделены на гражданские, административные, уголовные и экономические. Назначать судей и следить за соблюдением этики с их стороны будет новый орган – Высший судейский совет.

До сих пор в стране были три категории судов: уголовные, гражданские и экономические.

Изменения диктуются поправками в Конституции и правовыми реформами, которые президент Шавкат Мирзиёев предложил в апреле. В прошлом году, во время избирательной кампании, он обещал провести реформу правовой системы.

Недовольные граждане

Несколько граждан описали свой негативный опыт столкновения с судебной системой, где им скорее хотели указать на дверь, чем вникать в их нужды.

"Я участвовал в суде по административному делу в качестве потерпевшего. В коридоре стояла очередь из людей", - поделился своим опытом с "Каравансараем" житель Ташкента Ойбек Бахриев..

"Каждую группу запускали в судебный зал на 10-12 минут. На процессе не было ни адвоката, ни прокурора. Мы зашли, судья попросил нас назвать имена, зачитал нам решение, и все закончилось".

Ташкентцу Тимуру Рузиметову не удалось оспорить штраф за нарушение правил дорожного движения.

"Меня даже не пригласили на заседание! Просто прислали письмо о том, что решение вынесено, и все осталось без изменений", - сказал он "Каравансараю".

Слишком мало оправдательных приговоров

Слишком малое количество оправдательных приговоров заставляет наблюдателей задаться вопросом, как тщательно судьи изучают обстоятельства дел.

В первом квартале 2017 года судами по уголовным делам рассмотрено 15 792 дела, из них только по 50 делам вынесены оправдательные приговоры, говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда от 1 мая.

Пресс-служба также сообщает, что благодаря 5,5 тысячам жалоб в Верховный суд за тот же период были отменены 302 судебных решения. Такой большой процент жалоб может говорить о недовольстве граждан качеством судебного производства.

"Суды не справляются с количеством поступающих дел. Из-за того что судья не может уделить достаточно времени рассмотрению дела, он чаще всего просто копирует вынесенное следователем заключение в своем решении", - сказала "Каравансараю" юрист из Ташкента Муслима Хакимова.

Изменения в Конституции, новые суды

Среди различных реформ, представленных Мирзиёевым 12 апреля, фигурирует создание административных судов и реформирование экономических судов. Реформы вступают в силу 1 июня.

Также он слил два Верховных суда, где слушались разные типы дел, в один.

"Экономические суды заменят бывшие хозяйственные суды. Они займутся проблемами предпринимателей", - сказала Хакимова.

Административные суды станут совершенно новыми институтом, говорит она.

"Они будут рассматривать гражданские и административные дела, а также дела по жалобам и заявлениям на неправомерные действия государственных органов и должностных лиц".

"Именно административные дела сейчас рассматриваются наиболее поверхностно, поэтому им необходимо внимание", - сказала Хакимова

"Новая кровь"

Власти, понимая необходимость привлечения к работе новых судей и более "свежие" умы, работают над тем, чтобы наполнить правовую систему кадрами.

Ташкентский Государственный юридический университет (ТГЮУ), единственный в Узбекистане четырехлетний юридический ВУЗ, вскоре увидит большое количество желающих туда поступить.

Постановлением президента решено принять в 2017-2018 учебном году более 600 студентов. Сейчас в ТГЮУ обучается 450 человек.

Поправки установили предельный возраст для пребывания в должности судьи. Для судей Верховного суда – 70 лет, других судов – 65 лет.

Новый Высший судейский совет

Ранее назначение на должности судей и освобождение от них относились к числу исключительных прав президента Узбекистана, но Мирзиёев передал ряд полномочий, касающихся правовой системы, написал в апреле доктор юридических наук из Института мониторинга действующего законодательства (органа президентской власти) Миравзал Миракулов в публикации Национального информационного агентства Узбекистана.

Теперь этими полномочиями наделен новый Высший судейский совет, который начинает работу 1 июня. Сенат уже одобрил кандидатуру первого председателя совета, которым стал бывший мэр Коканда Маруф Усмонов.

Усмонов номинировал остальных членов совета, и президент утвердил их всех в новом качестве.

Миракулов написал, что "совет будет отбирать кандидатов на должности судей на конкурсной основе из числа наиболее квалифицированных... специалистов".

Новый совет будет также контролировать соблюдение судьями этических норм и рассматривать любые жалобы на судей, поданные гражданами.

"Караван-сарай"

Максим Енисеев

12.05.17