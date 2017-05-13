"KazInform": Хакеры атаковали серверы оператора Кашаганского проекта

13 мая 2017, 11:53 Комментарии

Специалисты компании NCOC - оператора Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган, устраняют последствия хакерской атаки на серверы компании, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

"Атака на серверы компании была произведена в пятницу около 18 часов по местному времени. Наши специалисты своевременно среагировали на атаку, отключив почту, сеть и корпоративные компьютеры. На процесс добычи нефти на месторождении Кашаган, ее транспортировку на сушу и переработку на заводе "Болашак" на Карабатане кибератака не повлияла. Все работает в штатном режиме. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий массированной хакерской атаки", -сообщил корреспонденту МИА "Казинформ" менеджер по внешним связям компании NCOC Серик Идранов.

Напомним, добыча нефти на гигантском морском месторождении Кашаган в Атырауской области была возобновлена осенью 2017 года. В настоящее время добывается примерно 200 тыс. баррелей нефти в сутки.

KazInform

13.05.17