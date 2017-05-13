В г.Сулюкта на одной из улиц обвалился грунт

13 мая 2017, 11:47 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В г.Сулюкта Баткенской области на одной из улиц обвалился грунт, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, накануне примерно в 13:20 в г.Сулюкта на улице Шахтерская зафиксирован обвал грунта шириной 3 метра, глубиной 7 метров.

"Спасатели с МЧС КР вокруг воронки установили временное ограждение, а также решением городской комиссии Гражданской защиты дорога перекрыта, для людей и транспортных средств. Организована объездная дорога", - говорится в сообщении.

На данный момент районная экотехинспекция проводит работы по исследованию обвала грунта.