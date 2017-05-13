 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Караван-сарай": Судебная реформа в Узбекистане: попытка устранить недостатки системы"Караван-сарай": Судебная реформа в Узбекистане: попытка устранить недостатки системыПочти 2 млн сомов перечислили на спецсчет МЧС пострадавшим в Ошской областиПочти 2 млн сомов перечислили на спецсчет МЧС пострадавшим в Ошской области

В г.Сулюкта на одной из улиц обвалился грунт

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.suliu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425686-ru.html

Похожие новости

В Сулюкте обвалился грунт, пострадавших нет

Пропажа людей в шахте на Иссык-Куле — шахта обвалилась, воду выкачивают

Застраховавший свой дом чоналаец, у которого обвалилась крыша, получил 90 тыс. сом

Детей из школы, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу

Под снегом обвалилась крыша "Кыргызтелекома" в Токтогуле

13 мая 2017, 11:47       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В г.Сулюкта Баткенской области на одной из улиц обвалился грунт, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, накануне примерно в 13:20 в г.Сулюкта на улице Шахтерская зафиксирован обвал грунта шириной 3 метра, глубиной 7 метров.
"Спасатели с МЧС КР вокруг воронки установили временное ограждение, а также решением городской комиссии Гражданской защиты дорога перекрыта, для людей и транспортных средств. Организована объездная дорога", - говорится в сообщении.
На данный момент районная экотехинспекция проводит работы по исследованию обвала грунта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум