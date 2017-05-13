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На счет МЧС поступило около 2 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Источник:
http://kabar.kg/news/na-schet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425685-ru.html

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13 мая 2017, 12:05       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 11:00 13 мая на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая 2017 года поступило 1 млн 6 тыс 853 сома 54 тыйына.
По состоянию на 11:00 часов 11 мая на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района поступило 848 тыс 739 сомов 18 тыйынов.
Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150

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