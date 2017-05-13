13 мая 2017, 11:37 Комментарии

Сотрудники патрульной милиции пресекли проведение мотогонок на правительственной трассе в Бишкеке. Как сообщает пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека, в выходные дни на Южной магистрали, по ул. Фучика (по автодороге в международный аэропорт "Манас"), по ул. Шопокова и по ул. Л.Толстого молодежь столицы устраивает незаконные гонки, которые нередко заканчиваются трагически.

12 мая мотогонщики намеревались провести очередные состязания на проспекте Манаса. Но их попытки пресекли сотрудники патрульной милиции города во главе с заместителем командира полка Ж.Шералиевым.

В результате проведения рейдового мероприятия 2 мотоцикла водворены на специализированную стоянку за грубое нарушение правил дорожного движения ("Показательная езда в неустановленном месте"), задержаны 16 водителей в нетрезвом состоянии, за тонировку передних боковых стекол водворено 4 автомашины, за управление авто без соответствующих документов задержаны 30 автомашин. На водителей составлены административные протокола.

За сутки за грубые нарушения ПДД составлено 1044 административных протоколов и 67 автомашин водворены на специализированные стоянки.