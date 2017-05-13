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Сотрудники патрульной милиции пресекли проведение мотогонок на правительственной трассе в Бишкеке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425684-ru.html

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МВД восстановило в должности сотрудника патрульной милиции, ранее уволенного за попытку остановить нарушителя, прокатившего его на капоте машины, - депутат

13 мая 2017, 11:37       Комментарии

Сотрудники патрульной милиции пресекли проведение мотогонок на правительственной трассе в Бишкеке. Как сообщает пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека, в выходные дни на Южной магистрали, по ул. Фучика (по автодороге в международный аэропорт "Манас"), по ул. Шопокова и по ул. Л.Толстого молодежь столицы устраивает незаконные гонки, которые нередко заканчиваются трагически.
12 мая мотогонщики намеревались провести очередные состязания на проспекте Манаса. Но их попытки пресекли сотрудники патрульной милиции города во главе с заместителем командира полка Ж.Шералиевым.
В результате проведения рейдового мероприятия 2 мотоцикла водворены на специализированную стоянку за грубое нарушение правил дорожного движения ("Показательная езда в неустановленном месте"), задержаны 16 водителей в нетрезвом состоянии, за тонировку передних боковых стекол водворено 4 автомашины, за управление авто без соответствующих документов задержаны 30 автомашин. На водителей составлены административные протокола.
За сутки за грубые нарушения ПДД составлено 1044 административных протоколов и 67 автомашин водворены на специализированные стоянки.

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