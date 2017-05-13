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Женщина в Алае вышла за водой и не вернулась — ее сбили насмерть

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425683-ru.html

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13 мая 2017, 11:33       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Алае насмерть сбили 31-летнюю женщину, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.
ДТП произошло 12 мая примерно в 16.30.
"Женщина вышла за водой и стояла на обочине дороги с ведрами - в этот момент ее сбил автомобиль Subaru Legacy Lancaster. Она скончалась на месте от полученных травм. 32-летний водитель не стал покидать место наезда и дождался милицию. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.
Экспертиза показала, что мужчина управлял машиной в трезвом состоянии. По предварительной версии, он сбил женщину по неосторожности.
Автомашина водворена на штрафстоянку. Продолжаются следственные мероприятия.

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