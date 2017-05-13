Женщина в Алае вышла за водой и не вернулась — ее сбили насмерть

13 мая 2017, 11:33 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Алае насмерть сбили 31-летнюю женщину, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.

ДТП произошло 12 мая примерно в 16.30.

"Женщина вышла за водой и стояла на обочине дороги с ведрами - в этот момент ее сбил автомобиль Subaru Legacy Lancaster. Она скончалась на месте от полученных травм. 32-летний водитель не стал покидать место наезда и дождался милицию. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.

Экспертиза показала, что мужчина управлял машиной в трезвом состоянии. По предварительной версии, он сбил женщину по неосторожности.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Продолжаются следственные мероприятия.