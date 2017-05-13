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Президент подписал Закон "О лотереях"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425682-ru.html

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13 мая 2017, 11:32       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О лотереях", сообщает пресс-служба президента.
Он принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
"Закон определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения. Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. С его введением в действие признается утратившим силу Закон "О лотереях" от 30 апреля 2009 года № 146", – говорится в сообщении.
С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.

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