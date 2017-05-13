Президент подписал Закон "О лотереях"

13 мая 2017, 11:32 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О лотереях", сообщает пресс-служба президента.

Он принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

"Закон определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения. Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. С его введением в действие признается утратившим силу Закон "О лотереях" от 30 апреля 2009 года № 146", – говорится в сообщении.

С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.