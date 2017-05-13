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MegaCom представляет новый тарифный план "Элдик интернет"!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425681-ru.html

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13 мая 2017, 11:47       Комментарии

MegaCom представляет новый выгодный тарифный план "Элдик интернет" с внушительными объемами мобильного интернета без разделений по дням. Тариф был разработан специалистами компании с учетом пожеланий и растущих потребностей абонентов мега-сети.
"Элдик интернет" — это высокоскоростной интернет для развлечений, обучения, повседневных дел и общения без ограничений. Каждый может подобрать для себя пакет с необходимым объемом гигабайт. К тому же вы получите бесплатные SMS и минуты внутри и вне сети. При необходимости к выбранному пакету можно подключить турбокнопку с высокоскоростным интернетом до конца срока действия пакета. Совершайте видео-звонки и общайтесь со своими близкими, играйте в онлайн-игры и устанавливайте новые рекорды, смотрите видео и фильмы в HD качестве, не думая о стоимости трафика, с тарифным планом "Элдик интернет".
Стоимость перехода на тарифный план составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании и позвонив на номер *678.
"Элдик интернет" — интернет без ограничений!

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