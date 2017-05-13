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Алмазбек Атамбаев подписал закон о лотерейной деятельности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359755_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425680-ru.html

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13 мая 2017, 11:13       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "О лотереях" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности".
Документы приняты Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.
Закон "О лотереях" определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения.
Он вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. С его введением в действие признается утратившим силу Закон Кыргызской Республики "О лотереях" от 30 апреля 2009 года № 146.
С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.
Цель закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности" - приведение отдельных норм законодательства КР в сфере регулирования лотерейной деятельности в соответствие с новым законом "О лотереях".
Документ вносит поправки в статью 992 Гражданского кодекса, в статью 259-1 Уголовного кодекса, а также в законы: "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике", "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности", "О Дорожном фонде", "О библиотечном деле", "О меценатстве и благотворительной деятельности", "О туризме", "Об уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка", "О государственной поддержке малого предпринимательства".
Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

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