В Москве вышла трилогия романов "Гастарбайтер" кыргызского писателя

13 мая 2017, 11:18 Комментарии

В Москве вышла в свет трилогия романа о жизни мигрантов в России "Гастарбайтер" кыргызского писателя Мусы Мураталиева. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

11 мая прошла презентация книги. Российские критики-литераторы назвали трилогию новаторским произведением. Они отметили, что Мураталиев одним из первых на постсоветском пространстве взялся за художественное осмысление такого сложного и многослойного явления или феномена, как трудовая миграция.

В трилогии писатель поднял проблему поиска и обретения культурных и религиозных ценностей, которые обострились после развала СССР и национальный колорит современного российского общества.

Справочно:

Муса Мураталиев, прозаик, журналист, переводчик, родился 15 февраля 1942 года в селе Ача–Кайынды Ат–Башынского района. Выпускник Литературного института имени Горького в Москве. Работал корреспондентом газеты "Советская Киргизия", редактором на Гостелерадио республики, собкором Агентства печати "Новости" по Киргизской ССР. В 1974 году был назначен на должность консультанта по кыргызской литературе правления Союза писателей СССР, с этого времени постоянно живет в Москве. С 1997–го по 2005 год преподавал на должности профессора в Высшем театральном училище имени Щепкина, в течение ряда лет сотрудничал с радио "Азаттык".

Муса Мураталиев – автор многих книг прозы, переведенных на 19 языков, последние из них: "Идол и Мария" (2011), "Тоска по огню" (2012), "Нашествие мигрантов" (2014), "Гастарбайтер: роман в трёх действиях" (2017).