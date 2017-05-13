На Иссык-Куле убийцы спрятали тело мужчины по прозвищу Вертолет в огороде

13 мая 2017, 11:35 Комментарии

Милиция раскрыла дело об убийстве, произошедшем в ноябре 2016 года. По данным следствия, сообщение о преступлении поступило 12 мая этого года. Правоохранители установили дом, в котором осенью произошел конфликт между собутыльниками. В ходе оперативных мероприятий на этом участке в огороде была обнаружена могила.

"В материалах дела указывается, что в ноябре 2016 года мужчина по имени Вася, находясь в доме своих знакомых, совершил убийство мужчины по прозвищу Вертолет, а труп закопал в огороде. По показаниям хозяйки дома, 40-летней Натальи К., у нее дома ее муж, их знакомый Василий, а также неизвестный парень по кличке Вертолет распивали спиртные напитки. Между последними возник конфликт. Женщина, находясь в алкогольном опьянении, направилась в свою комнату отдохнуть, а мужчины остались. Когда она проснулась, Вертолета уже не было. Муж женщины ответил, что гость уже ушел", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле мужчину убили. По уголовному делу по статье "Убийство" проходит только ранее судимый за кражу 46-летний Василий Б., который на допросе признался в убийстве полугодовой давности. Муж хозяйки дома скончался в январе 2017 года. Подозреваемый водворен в ИВС.