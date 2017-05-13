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На "День карьеры" в КТУ "Манас" участвуют более 40 крупных компаний

Источник:
http://kabar.kg/news/na-den-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425676-ru.html

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13 мая 2017, 11:15       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в Кыргызско-турецком университете (КТУ) "Манас" проходит "День карьеры", где более 40 крупных компаний Кыргызстана предлагают вакансии студентам.
По словам ректора КТУ "Манас" Себахаттин Балжы, "День карьеры" - это крупнейшее мероприятие вуза, направленное на содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников, а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями.
Также ректор сообщил, что сегодня в их мероприятии принимают участие более 40 крупных предприятий из таких сфер как, туризм, сельского хозяйства, СМИ и другие. "Наши студенты благодаря качественному образованию и знаниям, отвечающим современным требованиям, успешно конкурируют на рынке труда. Наши выпускники работают в 33 странах мира", - рассказал он.
Как отметила студентка 4 курса факультета коммуникации Бегимай Алтыбаева, сегодняшняя ярмарка самое важное событие для каждого студента. "Не только выпускники, но и студенты первых и вторых курсов также очень заинтересованы в этом. Ведь, узнав какие компании есть, они уже могут стажироваться и найти работу свой мечты", - сказала она.
В свою очередь представители компаний отметили, что они выбрали именно этот вуз, так как здесь можно найти будущих высококвалифицированных специалистов.

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