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Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425675-ru.html

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13 мая 2017, 11:16       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Цель Закона - приведение отдельных норм законодательства КР в сфере регулирования лотерейной деятельности в соответствие с новым Законом "О лотереях", принятым Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Закон вносит поправки в статью 992 Гражданского кодекса, в статью 259-1 Уголовного кодекса, а также в законы: "О лицензионно-разрешительной системе в КР", "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности", "О Дорожном фонде", "О библиотечном деле", "О меценатстве и благотворительной деятельности", "О туризме", "Об уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка", "О государственной поддержке малого предпринимательства".
Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

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