Опыт Apple, Toyota, Google - путь к расширению границ регионального экономического сотрудничества

13 мая 2017, 11:20 Комментарии

Высокая конкуренция за капитал, рынки сбыта, пальму первенства и власть стимулирует государства к поиску новых решений для реализации своего потенциала. Мировые державы, оценив перспективность и эффективность тесного взаимодействия со своими региональными соседями, начали активную взаимную кооперацию на экономическом уровне. Экономическое сотрудничество они запустили на 2-х уровнях:

1. на уровне Государственных регуляторов

2. на уровне Предпринимателей

Успех кооперации был обеспечен комплексным подходом для достижения поставленной задачи. Под понятием государственных регуляторов имеется ввиду реализация различных форм экономического сотрудничества на уровне государственных органов власти и государственной политики:

1. Международная торговля (наибольшее по объемам торговлю осуществляют между собой развитые страны, доля которых в мировом товарообороте составляет около 40%)

2. Обмен научно-технической информацией

3. Обмен рабочей силой

4. Взаимное оказание транспортных услуг

5. Предоставление финансовых кредитов

6. Свободное перемещение инвестиций

7. Обмен туристскими группами

8. Создание и развитие совместных предприятий (стратегических альянсов)

9. Взаимные налоговые, административные и таможенные реформы

Региональное экономическое сотрудничество открывает для стран целую череду возможностей. Приведем для наглядности наиболее яркие преимущества подобного сотрудничества:

1. Безопасность

2. Антикризисная мера

3. Сокращение потерь и издержек

4. Решение проблем

5. Развитие экономики и прогресс общества

6. Прирост благополучия населения

7. Расширение возможностей

8. Доступ к недоступному

9. Гибкость и адаптивность

АТЭС – живой пример регионального экономического сотрудничества

Одним из примеров эффективного регионального сотрудничества является Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС), который объединяет под собой 21 экономику стран мира.

Отличительной особенностью подобного сотрудничества является экономическая основа кооперации, а не политическая, которая присуща для доминирующего большинства союзов и объединений.

Эффективность АТЭС подтверждается следующими фактами:

<ul> <li>Экономики стран АТЭС формируют около 59% мирового ВВП; </li> <li>49% оборота международной торговли приходится на стран АТЭС; </li> <li>более 40% объема прямых иностранных инвестиций привлекаются в страны АТЭС;</li> <li>в странах АТЭС проживает более 1/3 населения планеты (2,8 млрд. человек);</li> <li>Рост ВВП региона с 16 триллион. долларов США в 1989г. До 20 триллион. Долларов США в 2015г.;</li> <li>Доход на душу населения в странах АТЭС вырос на 74% с момента его создания;</li> <li>Тарифы по международной торговле сократились с 17% в 1989г. до 5,2% в 2012г.;</li> <li>В рейтинге Doing Business страны АТЭС выросли на 14,8%.</li> </ul> Каким же образом АТЭС добился такого успеха?

Системный и комплексный подход в реализации политики по налаживанию регионального сотрудничества лег в основу имеющихся достижений стран АТЭС. Нынешнее экономическое и техническое сотрудничество ведется по четырем направлениям:

1. обмен информацией и экспертами; разработка программ повышения уровня технологий, квалификационных знаний;

2. создание инфраструктуры;

3. координация экономической политики при решении макроэкономических проблем краткосрочного плана;

4. урегулирование платежного баланса.

Несколько примеров предпринятых в рамках АТЭС для развития регионального сотрудничества:

<ul> <li>к 2006 г. был реализован первый План действий АТЭС по облегчению условий торговли (ПДОУТ-1), позволивший снизить транзакционные издержки на 5%</li> <li>в 2008г. пришли к соглашению об отказе в течение 12 месяцев от возведения каких-либо новых барьеров на пути международной торговли и инвестиций</li> <li>в 1993 году лидеры АТЭС решили создать сеть исследовательских центров АТЭС между университетами и научно-исследовательскими учреждениями в экономиках-участницах.</li> <li>в 2008 г. был разработан 91 проект: развитие людских ресурсов, содействие стабильному экологическому развитию, разработка технологий будущего, содействие малым и средним компаниям, укрепление экономической инфраструктуры, развитие стабильных, эффективных и безрисковых рынков капитала</li> </ul> Члены АТЭС на национальном уровне предприняли меры в сторону развития регионального сотрудничества. Например, Республика Корея осуществила широкомасштабную либерализацию допуска прямых иностранных инвестиций в национальные отрасли:

1. устранила ограничения на иностранные инвестиции в торговлю;

2. повысила долю иностранного участия в капитале авиакомпаний до 50%;

3. открыла для иностранцев сферу услуг в нефтепереработке (Закон о прямых зарубежных инвестициях и зарубежных капиталах 1997 г. и Закон о содействии привлечению иностранных инвестиций 1998 г.).

4. Ликвидировали ограничения на иностранные инвестиции в государственный, корпоративный и специальный рынки облигаций, полностью либерализовали покупку иностранцами краткосрочных финансовых ресурсов, выпускаемых корпорациями и финансовыми институтами.

Важную роль в развитии экономической интеграции в АТЭС играют региональные торговые соглашения (РТС) и соглашения о свободной торговле (ССТ). РТС и ССТ служат важным стимулом для обеспечения более свободных потоков товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. Они могут также способствовать односторонней и многосторонней либерализации за счет демонстрации преимуществ, открывающихся для экономик в процессе либерализации. В связи с динамичным развитием АТЭС количество РТС/ССТ между различными государствами региона постоянно увеличивается.

Стратегические альянсы дадут новую жизнь региональному экономическому сотрудничеству

Одним из эффективных мер, которые помогли наладить региональное сотрудничество в странах АТЭС является создание стратегических альянсов коммерческими предприятиями, государственными организациями. Свои корни стратегические альянсы берут из Японии, которое нашло широкое распространением не только в странах Азии, но и в странах Нового и Старого Света.

Ведущие компании мира не раз прибегали к стратегическим альянсам для достижения своих целей:

<ul> <li>Apple (США): привнесла в альянс свое конкурентное преимущество в области разработки программных продуктов, а Toshiba добавила к этому свое мастерство в области производства электронных продуктов.</li> <li>Motorola (США): разработка микросхем динамической оперативной памяти. "Тошиба" помогла "Мотороле" проникнуть на рынки Японии, предоставив для маркетинга своих лучших менеджеров.</li> <li>Объединение "Боинга" и ряда японских компаний. Цель: разделить затраты, связанные с новым производством.</li> <li>Франко-японский "Thomson & JVC" занимался производством видеомагнитофонов. Один из участников альянса нуждался в доступе к технологиям и производственным навыкам, второй — в проникновении на дифференцированные рынки Европы.</li> </ul> В мировой практике огромное количество стратегических альянсов, которые подтвердили свою значимость и оправданность в условиях конкуренции. Кыргызстану и странам региона стоит обратить внимание на развитие стратегических альянсов и создание условий для стратегических альянсов. На сегодняшний день законодательство не готово к развитию стратегических альянсов. Именно нормативно-правовая база станет первым камнем преткновения для развития стратегических альянсов с мировыми и региональными лидерами, которые могут помочь вытянуть экономику на более развитые и прогрессивные рынки.

АЦ "БизЭксперт"

Гульнур Чекирова