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На Иссык-Куле убийцы спрятали тело мужчины по прозвищу Вертолет в огородеНа Иссык-Куле убийцы спрятали тело мужчины по прозвищу Вертолет в огородеЖенщина в Алае вышла за водой и не вернулась — ее сбили насмертьЖенщина в Алае вышла за водой и не вернулась — ее сбили насмерть

В Иссык-Кульской области раскрыто убийство шестимесячной давности

Источник:
http://kabar.kg/news/v-issyk-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425673-ru.html

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13 мая 2017, 11:34       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Иссык-Кульской области раскрыто убийство шестимесячной давности, сообщает пресс-служба УВД области.
Как отмечается, 12 мая начальнику ГОМ "Кашка-Суу" ОВД г. Каракол поступило оперативное сообщение о том, что в ноябре месяце 2016 года в одном из частных домов совершено убийство неизвестного парня.
После полученной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось установить дом, где было совершено предполагаемое преступление. В огороде дома было обнаружено закопанное тело мужчины.
"Хозяйка 40-летняя Наталья пояснила, что в ноябре месяце прошлого года у нее дома распивали спиртные напитки её муж, их знакомый Василий и неизвестный парень по кличке "Вертолет". Между Василием и "Вертолетом" происходили словесные перепалки. Далее женщина, опьянев, ушла спать, а утром ей сказали, что парень по кличке "Вертолет" ушел. Также она добавила, что её муж скончался в январе текущего года", - рассказали в пресс-службе.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность Василия. Им оказался ранее судимый за кражу чужого имущества 46-летний Б.Василий, который на первоначальном допросе признался в совершенном убийстве.
По данному факту следственным отделением ОВД г. Каракол было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. Подозреваемый был водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и мотивов совершенного преступления, а также устанавливается личность убитого.

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