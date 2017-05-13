13 мая 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Иссык-Кульской области раскрыто убийство шестимесячной давности, сообщает пресс-служба УВД области.

Как отмечается, 12 мая начальнику ГОМ "Кашка-Суу" ОВД г. Каракол поступило оперативное сообщение о том, что в ноябре месяце 2016 года в одном из частных домов совершено убийство неизвестного парня.

После полученной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось установить дом, где было совершено предполагаемое преступление. В огороде дома было обнаружено закопанное тело мужчины.

"Хозяйка 40-летняя Наталья пояснила, что в ноябре месяце прошлого года у нее дома распивали спиртные напитки её муж, их знакомый Василий и неизвестный парень по кличке "Вертолет". Между Василием и "Вертолетом" происходили словесные перепалки. Далее женщина, опьянев, ушла спать, а утром ей сказали, что парень по кличке "Вертолет" ушел. Также она добавила, что её муж скончался в январе текущего года", - рассказали в пресс-службе.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность Василия. Им оказался ранее судимый за кражу чужого имущества 46-летний Б.Василий, который на первоначальном допросе признался в совершенном убийстве.

По данному факту следственным отделением ОВД г. Каракол было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. Подозреваемый был водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и мотивов совершенного преступления, а также устанавливается личность убитого.