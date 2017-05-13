Генпрокуратура рассматривает предложение А.Атамбаева отозвать иск в отношении "Азаттык медиа"

13 мая 2017, 11:12 Комментарии

Генеральная прокуратура рассматривает предложение президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаеваоб отводе иска в отношении "Азаттык медиа". Как сообщили 13 мая АКИpress в пресс-службе надзорного органа, решение будет оглашено по принятым мерам.

Накануне стало известно, что глава государства предложил Генпрокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа".

Глава ведомства Индира Джолдубаева в рамках закона "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента публикаций. В числе ответчиков по данным искам также значится и учреждение "Азаттык медиа" - кыргызская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".

Ранее, 30 марта, состоялась встреча А.Атамбаева с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов.

За прошедшее после встречи время в деятельности радио "Азаттык" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ, говорилось в сообщении пресс-службы президента.

Судебные разбирательства способствовали активизации всего медиа-сообщества и неправительственного сектора, а самое главное - развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиасообщества, по мнению А.Атамбаева, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.

Учитывая вышеизложенное, а также подчеркивая приверженность КР к основополагающим принципам свободы слова и уважение к ответственной журналистике, А.Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать исковые требования к учреждению "Азаттык медиа".

Иск Генеральной прокуратуры в отношении www.azattyk.org:

"В соответствии с Конституцией, избранный путем всенародного голосования президент Кыргызской Республики являясь главой государства, олицетворяет единство народа и государственной власти.

13 февраля 2017 года на интернет-сайте www.azattyk.org опубликована статья под заголовком "Текебаев заявил, что нашел информацию об имуществе Атамбаева в оффшорах Кипра" следующего содержания: "Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" О.Текебаев сообщил, что нашел информацию об имуществе президента А.Атамбаева в оффшорах Кипра. Об этом политик заявил на форуме "Политика без социальных потрясений. Выборы - без фальсификаций" в Бишкеке. По словам политика, в ближайшее время он предоставит общественности более подробную информацию. Лидер "Ата Мекена" ранее заявлял о намерении обратиться к президенту с просьбой раскрыть источники своих доходов и рассказать, откуда у него столько богатства. Позже он сообщил, что Атамбаев с 2010 по 2015 годы заработал 6 миллионов 18 тысяч сомов, при этом его расходы составили 34 миллиона сомов. По его словам, эти сведения были рассчитаны на основе данных, полученных от Госкадровой службы". Эти же материалы 13 февраля 2017 года были распространены посредством радиоэфира "Радио Азаттык".