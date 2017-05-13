На счет МЧС поступил 1 млн сомов пострадавшим от землетрясения и 840 тыс. сомов пострадавшим от оползней

13 мая 2017, 11:13 Комментарии
По состоянию 13 мая на счет МЧС для населения Чон-Алайского района, пострадавшего от землетрясения 3 мая, поступил 1 млн 6 тыс. 853 сома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Также по состоянию на 13 мая на счет МЧС для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступил 848 тыс. 739 сомов.
Счета открыты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
По всем вопросам обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР (0312) 54 79 01.