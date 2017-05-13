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Мэрия напоминает, что сжигание и выброс мусора в неположенном месте влекут наложение штрафа и общественные работы

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425669-ru.html

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13 мая 2017, 11:21       Комментарии

На прилегающей территории частного дома, расположенного по улице Гагарина №74а, складировались строительные отходы в неустановленном месте. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба мэрии.
Уполномоченный инспектор мэрии Бишкека провел разъяснительную работу о недопущении складирования строительных отходов, а также ТБО (мусора) в неустановленных местах. На данный момент нарушение устранено.
Сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов", которая влечет наложение административного штрафа на граждан - 10, на должностных лиц - 50 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 6 часов.
Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере 20 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.

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