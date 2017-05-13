В горах Алая перевернулся грузовик, водитель погиб

13 мая 2017, 11:07 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Ошской области перевернулся грузовик, водитель погиб, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе областного Управления внутренних дел.

ДТП произошло по дороге в Алай 11 мая примерно в 18.30.

"ЗИЛ-130 ехал по горному перевалу на трассе Ош - Иркештам. 25-летний водитель не справился с управлением, в итоге грузовик перевернулся и слетел с трассы на девятом километре. От травм мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в машине находился только водитель.

По данному факту назначены необходимые экспертизы.