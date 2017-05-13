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В горах Алая перевернулся грузовик, водитель погиб

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425668-ru.html

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Задержан водитель, сбивший школьника возле «Кудайбергена»

13 мая 2017, 11:07       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Ошской области перевернулся грузовик, водитель погиб, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе областного Управления внутренних дел.
ДТП произошло по дороге в Алай 11 мая примерно в 18.30.
"ЗИЛ-130 ехал по горному перевалу на трассе Ош - Иркештам. 25-летний водитель не справился с управлением, в итоге грузовик перевернулся и слетел с трассы на девятом километре. От травм мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в машине находился только водитель.
По данному факту назначены необходимые экспертизы.

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