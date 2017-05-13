Премьер поручил организовать в регионах страны оперативные штабы по переходу на цифровое телерадиовещание

13 мая 2017, 11:01 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил организовать в регионах страны оперативные штабы по переходу на цифровое телерадиовещание, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина накануне провел рабочее совещание по вопросам перехода к цифровому телерадиовещанию.

"Оставшиеся 5% населения проживает в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне". В основном это населенные пункты, расположенные в ущельях гор и впадинах. Согласно графику ведется соответствующая работа по подключению данных населенных пунктов к цифровому телевидению, устанавливаются оборудования", – сказал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

Он отметил, что в этих населенных пунктах до установления оборудования аналоговое телевещание не будет отключено.

"Премьер-министр подчеркнул, что Государственная комиссия по переходу на цифровое телерадиовещание провела большой объем работы. В целом население проинформировано о том, что 15 мая перейдет на цифровое телевещание. Глава правительства поручил руководителям соответствующих государственных органов совместно с органами местного самоуправления в каждом районе организовать оперативные штабы в целях своевременного решения возможных технических вопросов на местах", – говорится в сообщении.