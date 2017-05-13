 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол КР в Иране: "25 лет – это историческая и очень знаменательная дата в двусторонних отношениях"Посол КР в Иране: "25 лет – это историческая и очень знаменательная дата в двусторонних отношениях"

Милиция раскрыла убийство полугодовой давности в Иссык-Кульской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425666-ru.html

Похожие новости

МВД восстановило в должности сотрудника патрульной милиции, ранее уволенного за попытку остановить нарушителя, прокатившего его на капоте машины, - депутат

Negatiff: Очередной наезд на школьников, взрыв в Риме и глава ИДН о 5 фактах убийства, совершенные несовершеннолетними

ООН окажет содействие по восстановлению жизнедеятельности пострадавших в результате схода оползня и землетрясения в Ошской области

Патрульная милиция ГУВД Бишкека провела автопробег "Внимание дети!" (фото)

Милиция Бишкека ловит попрошаек — среди них есть иностранцы и дети

13 мая 2017, 11:17       Комментарии

Милиция раскрыла убийство полугодовой давности в Иссык-Кульской области.
По данным УВД региона, 12 мая начальнику ГОМ "Кашка-Суу" ОВД Каракола поступило оперативное сообщение о том, что в ноябре 2016 года мужчина по имени Вася убил в доме своих знакомых парня по кличке Вертолет, а тело закопал в огороде.
"После обыска в огороде нашли тело мужчины, которое передали на экспертизу. Хозяйка дома, 40-летняя К.Н., где совершено преступление пояснила, что в тот день она, ее муж, знакомый по имени Василий и некто по кличке Вертолет распивали спиртные напитки. Между Василием и Вертолетом происходила словесная перепалка. Опьянев, женщина ушла спать. Утром мужчины сказали ей, что Вертолет ушел. Также она добавила, что ее муж скончался в январе месяце текущего года", – говорится в сообщении.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлена личность их знакомого мужчины.
"Им оказался ранее судимый за кражу чужого имущества 46-летний Б. Василий, который на первоначальном допросе признался в совершенном убийстве шестимесячной давности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС городской милиции. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и мотивов совершенного преступления, а также устанавливается личность убитого", – пояснили в УВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум