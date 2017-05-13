13 мая 2017, 11:17 Комментарии

Милиция раскрыла убийство полугодовой давности в Иссык-Кульской области.

По данным УВД региона, 12 мая начальнику ГОМ "Кашка-Суу" ОВД Каракола поступило оперативное сообщение о том, что в ноябре 2016 года мужчина по имени Вася убил в доме своих знакомых парня по кличке Вертолет, а тело закопал в огороде.

"После обыска в огороде нашли тело мужчины, которое передали на экспертизу. Хозяйка дома, 40-летняя К.Н., где совершено преступление пояснила, что в тот день она, ее муж, знакомый по имени Василий и некто по кличке Вертолет распивали спиртные напитки. Между Василием и Вертолетом происходила словесная перепалка. Опьянев, женщина ушла спать. Утром мужчины сказали ей, что Вертолет ушел. Также она добавила, что ее муж скончался в январе месяце текущего года", – говорится в сообщении.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлена личность их знакомого мужчины.

"Им оказался ранее судимый за кражу чужого имущества 46-летний Б. Василий, который на первоначальном допросе признался в совершенном убийстве шестимесячной давности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС городской милиции. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и мотивов совершенного преступления, а также устанавливается личность убитого", – пояснили в УВД.