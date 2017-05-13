Сбивший в 9-м микрорайоне школьника водитель оказался иностранцем

13 мая 2017, 11:00 Комментарии

Скрывшимся с места автонаезда на школьников в 9-м микрорайоне водитель автомашины марки "Хонда" оказался гражданином Казахстана, 1986 года рождения, некий Б.М.А.

Напомним, 12 мая примерно в 16.20 водитель А.Т.К., 1990 г.р., находясь за рулем автомашины марки "Лексус RX-350" двигался в южном направлении по улице Байтик Баатыра напротив дома №4/1 в 9-м микрорайоне. Нарушив ПДД, он сбил на пешеходном переходе ученицу 4-класса школы №64, 11-летнюю М. кызы К.

В этот же момент второй водитель Б.М., управляя автомашиной марки "Хонда-Цивик", двигался в северном направлении по улице Байтик Баатыра. Он совершил наезд на ученика 2-класса колы №64, 7-летнего А.А.Н., после чего скрылся с места происшествия.

Позднее по горячим следам его задержали, сообщают в Управлении патрульной милиции по городу Бишкек. В настоящее время обе автомашины водворены на специализированную стоянку. Ведутся следственные мероприятия.