 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер поручил организовать в регионах страны оперативные штабы по переходу на цифровое телерадиовещаниеПремьер поручил организовать в регионах страны оперативные штабы по переходу на цифровое телерадиовещание"CAA Network": Новые угрозы стихийных бедствий в Тянь-Шане — способы предотвращения и готовность правительств"CAA Network": Новые угрозы стихийных бедствий в Тянь-Шане — способы предотвращения и готовность правительств

Сбивший в 9-м микрорайоне школьника водитель оказался иностранцем

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359752_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425665-ru.html

Похожие новости

Красный полумесяц КР оказал помощь семьям, потерявших родных и кров в результате схода оползня

Negatiff: Очередной наезд на школьников, взрыв в Риме и глава ИДН о 5 фактах убийства, совершенные несовершеннолетними

Милиция Бишкека ловит попрошаек — среди них есть иностранцы и дети

Милиционеры задержали второго водителя, сбившего ребенка

В столице совершен автонаезд на школьников

13 мая 2017, 11:00       Комментарии

Скрывшимся с места автонаезда на школьников в 9-м микрорайоне водитель автомашины марки "Хонда" оказался гражданином Казахстана, 1986 года рождения, некий Б.М.А.
Напомним, 12 мая примерно в 16.20 водитель А.Т.К., 1990 г.р., находясь за рулем автомашины марки "Лексус RX-350" двигался в южном направлении по улице Байтик Баатыра напротив дома №4/1 в 9-м микрорайоне. Нарушив ПДД, он сбил на пешеходном переходе ученицу 4-класса школы №64, 11-летнюю М. кызы К.
В этот же момент второй водитель Б.М., управляя автомашиной марки "Хонда-Цивик", двигался в северном направлении по улице Байтик Баатыра. Он совершил наезд на ученика 2-класса колы №64, 7-летнего А.А.Н., после чего скрылся с места происшествия.
Позднее по горячим следам его задержали, сообщают в Управлении патрульной милиции по городу Бишкек. В настоящее время обе автомашины водворены на специализированную стоянку. Ведутся следственные мероприятия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум