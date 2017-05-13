Оппозиционный междусобойчик. Заседание без смысла, целей и задач

13 мая 2017, 11:06 Комментарии

Активисты НПО и политические пенсионеры провели в Бишкеке заседания "Честные выборы - залог стабильности и передачи власти". И хотя официально это мероприятие было обозначено как форум–диалог, получилось подобие междусобойчика, причем беззубого и невыразительного.

На эту встречу не пришли не только лидеры парламентских фракций и представители власти, ее проигнорировало большинство оппозиционеров. В итоге о том, как должны пройти президентские выборы, рассуждали НПОшники и обиженные на власть. Кстати, и они поумерили свой пыл. Их претензии и требования не столь резки и дерзки. Видимо, воспитательные меры все-таки дают определенный эффект. Теперь все понимают, что за свои слова нужно отвечать. В общем, с таким успехом можно было собраться и попить чайку у кого-нибудь на дачной веранде. Но, видимо, решили так, раз очередной грант на развитие демократии получен, то его нужно отработать. Поэтому организаторы не поскупились и сняли конференц-зал в дорогом столичном отеле.

Что показательно, уже никто не ставит под сомнение принятую в декабре 2017 года, по сути, новую Конституцию Кыргызстана. Даже те, кто громче всех кричал, что будут жить по старой, смиренно приняли решение, утвержденное большинством граждан республики. Впрочем, так и должно быть, меньшинство обязано подчиниться воле большинства, а все политические процессы должны проистекать в рамках правового поля очерченного Основным законом.

Абсолютно ничего нового участники форума не открыли, и при этом еще раз хочется отметить их очень корректное поведение. Впервые за последние годы, обошлось без огульных обвинений, политического шантажа и угроз, призывов к сопротивлению и смене власти. Наверное, до них все-таки дошло, что меньшинство, не поддерживаемое гражданами, не имеет значительного влияния на общество и жизнь в стране.

Критика, конечно, была, но она ограничивалась какими-то общими фразами или личными умозаключениями, похоже, основанными на личных обидах. "Акаевская и бакиевская команды успешно интегрировались во власть Атамбаева! Все кандидаты и политические силы должны принять честные правила - как власть, так и кандидат в президенты от СДПК. Надо этим заняться вплотную и ЦИК, и соответствующим органам. Если будет доверие, то будет легитимность выборов. Только так можно обеспечить себе доверие в этих вопросах", - заявила бывший президент переходного периода Отунбаева.

К этому можно добавить только то, что сама Роза Исаковна до и после первой революции какое-то время считалась сторонницей Курманбека Бакиева, и недолго занимала пост главы МИДа. Впрочем, сейчас не самое подходящее время рассуждать по поводу того, кто кому служил при разных властях. Гораздо важнее, кто в какой цвет перекрасился после того, как был оторван от государственной кормушки. У нас ведь так давно повелось, что костяк оппозиции составляют не идейные сторонники перемен со своими программами развития страны, а обиженные на власть из-за того что потеряли или не получили государственные должности.

Признаться, даже несколько удивило послание Омурбека Текебаева, зачитанное на форуме. Письмо очень длинное и рассуждения в нем ведутся по большей части не о предстоящих президентских выборах, а о роли парламента. Лидер "Ата Мекена" снова завел старую песню о попытках узурпации власти. Это и понятно, так как в нынешней ситуации для главного социалиста, это единственное оправдание того, что он находится за решеткой. Впрочем, о политических коррупционерах и псевдожертвах "авторитарного режима" речи не шло.

Вот что написал из СИЗО ГКНБ Текебаев: "У нас больше нет времени на ошибки! Народ резко осуждает не только многократно опробованные, начиная с Аскара Акаева, серые схемы государственного управления, но и разочарован в попытках их радикального слома через революции. Действующий парламент должен осознать этот исторический момент, несмотря на видимую комфортность и правовую защищенность своего статуса. Сегодня Жогорку Кенеш - единственный институт, способный, не выходя за рамки правового поля, сохранить государство и организовать единство и баланс государственного управления с конституционным центром в стенах парламента. Именно парламент способен в конституционных рамках нивелировать риск двоевластия и перманентного противостояния между президентом и премьером, заложенного вновь принятыми конституционными поправками. Именно парламент способен поставить железный заслон узурпаторским амбициям президентов, действующего и будущего, кто бы им ни стал.

Сегодня или никогда Жогорку Кенеш должен становиться сильным и единым институтом, а не противоборствующими, разрозненными фракциями, проявить свой политический вес и историческую ответственность. Реализовать свою конституционные первичность и широту полномочий", - написал Омурбек Текебаев.

При всем желании понять, чего конкретно хочет Текебаев, очень сложно. В нынешнем созыве парламента его фракция до последнего держалась за правящий альянс, и чтобы вытряхнуть "Ата Мекен" из коалиции, ее пришлось даже развалить. А если вспомнить не так давно имевшие место события, именно Текебаев и его команда социалистов довели в ЖК ситуацию до абсурда - оставаясь во власти, они пытались сорвать реформу Конституции, делили как на аукционе министерские должности и устраивали балаган по любому поводу. Так что прародителем разрозненных и конфликтующих фракций является сам теперь уже отчим Конституции Кыргызстана. Так что не нужно искать крайних в том, кто довел парламент страны до удручающего состояния.

Одним словом, форуме был длинный. Разговор получился обо всем и ни о чем. Заседание без смысла, целей и задач. Оппозиция в том виде, в котором она есть, видимо, себя изжила. Она, конечно, должна быть, но пенсионерам и обиженным лучше отойти в сторону и не выдвигать совсем уж абсурдных требований. Таких, как отменить биометрию и провести выборы по старой системе. Видимо, кто-то из старой обоймы по-прежнему ностальгирует по каруселям и вбросам. От дурных привычек пора избавляться.