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Шедевры уйгурской музыки и танцев

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/shedevry-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425663-ru.html

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13 мая 2017, 9:03       Комментарии

Урумчи, 13 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в рамках медийного события на тему "Экономический пояс Шёлкового пути" журналистов из более 20 стран мира ознакомили с культурой, жизнью и бытом местного населения, а также с экономическим и социальным развитием СУАР.
В рамках мероприятия иностранных журналистов ознакомили с Синьцзян-Уйгурским театром искусства, в котором работают более 880 сотрудников из 11 разных этнических групп, в том, числе и кыргызов. Новое здание Синьцзян-Уйгурского театра искусства построено в 2009 году, оно состоит из 5 этажей и оснащены всем необходимым современным оборудованием.
По словам генерального директора Анвера Семета, Синьцзян-Уйгурский театр искусства начал вою деятельность с 1949 года и имеет огромную историю. "Наш театр искусства в настоящее время делится на 20 трупп таких как: вокальная, танцевальная, театральная, драматическая, оперная, эстрадная, музыкальная и другие. В нашем театре работают около пяти кыргызов, один из которых режиссёр, другой певец", - рассказал А.Семет.

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