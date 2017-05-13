Шедевры уйгурской музыки и танцев

13 мая 2017, 9:03 Комментарии

Урумчи, 13 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в рамках медийного события на тему "Экономический пояс Шёлкового пути" журналистов из более 20 стран мира ознакомили с культурой, жизнью и бытом местного населения, а также с экономическим и социальным развитием СУАР.

В рамках мероприятия иностранных журналистов ознакомили с Синьцзян-Уйгурским театром искусства, в котором работают более 880 сотрудников из 11 разных этнических групп, в том, числе и кыргызов. Новое здание Синьцзян-Уйгурского театра искусства построено в 2009 году, оно состоит из 5 этажей и оснащены всем необходимым современным оборудованием.

По словам генерального директора Анвера Семета, Синьцзян-Уйгурский театр искусства начал вою деятельность с 1949 года и имеет огромную историю. "Наш театр искусства в настоящее время делится на 20 трупп таких как: вокальная, танцевальная, театральная, драматическая, оперная, эстрадная, музыкальная и другие. В нашем театре работают около пяти кыргызов, один из которых режиссёр, другой певец", - рассказал А.Семет.