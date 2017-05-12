"CAA Network": Новые угрозы стихийных бедствий в Тянь-Шане — способы предотвращения и готовность правительств

13 мая 2017, 10:48 Комментарии

Новые угрозы стихийных бедствий в Тянь-Шане и последние паводки в Кыргызстане и Казахстане вновь поднимают вопрос о способности и готовности правительств Центральной Азии управлять экологическими рисками.

Последние смертоносные оползни, прошедшие в апреле этого года в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана, унесли 26 жизней. Причиной массового обвала в узгенском районе Ошской области власти Кыргызстана назвали сильный ливень, а также сейсмическую активность. МЧС Кыргызской Республики сообщило, что количество осадков в период с октября 2016г. по март 2017 г. превысило средние многолетние значения до 290% месячной нормы. А сейсмическая активность выросла в 2016 году до 13076 сейсмических колебаний, из них 256 были от 2 до 5 баллов.

По данным МЧС КР, за последние 50 лет — с 1970 по 2017гг. — количество оползней увеличилось в 8 раз в сравнении с предыдущим периодом. Из них 99% оползней произошли в южном регионе, и всего 1% — в северном регионе.

Для предотвращения дальнейших жертв министерство по чрезвычайным ситуациям КР полагает, что действенной мерой должно быть информирование населения, проживающего в зоне опасности. Власти призывают жителям следовать указаниям правительства и немедленно переселяться в случае получения предупреждения от МЧС. Как утверждают власти, жертвам в Узгенском районе было рекомендовано покинуть район за несколько недель до трагической катастрофы. Им также было настоятельно рекомендовано "постоянно наблюдать за ландшафтом вокруг" своих домов, но они (из-за опасений за свое имущество и скот, как полагают местные власти) не последовали рекомендациям и пожертвовали собственными жизнями.

В чем причина изменчивости климата на Тянь-Шане? Какие меры могут предотвратить дальнейшие катастрофы? Ученые полагают, что подверженность районов южного Кыргызстана чрезмерно большим и подвижным оползням объясняется особенностями почвы в данном регионе. В комментарии CAAN, профессор Дейв Петли из Университета Шеффилда в Великобритании отмечает, что "необходимо идентифицировать уязвимые для оползней районы заблаговременно, поскольку в большинстве случаев развитие трещин происходит до разрушения (что, безусловно и произошло в недавних оползнях [в Кыргызстане]). Соответственно, разработка крупномасштабной программы картирования станет первым очевидным шагом в предупреждении опасных природных явлений".

Профессор Петли предлагает новые, недорогие системы предупреждения развития оползней, которые могут служить спасению многих людей. В связи с растущей потребностью в недорогих системах раннего предупреждения, британская исследовательская группа Университета Лоубороу разработала технологию, которая "прослушивает" смещения склона, обнаруживает начало оползня и сообщает тревогу по беспроводной связи базовой станции, предупреждая об опасности, что дает возможность выиграть ценное время для эвакуации. Недорогостоящая и дающая возможность крупносерийного производства, эта система хорошо зарекомендовала себя в лабораторных испытаниях и вскоре будет проходить полевые испытания в различных частях мира. Это инновация может спасти много жизней и обезопасить критические природные зоны по всему миру.

У самих кыргызских исследователей имеется свой опыт в разработке программы картирования районов, подверженных оползням. Директор Центрально-Азиатского института прикладной геологии в Бишкеке, Болот Молдебеков, сообщил кыргызской службе Azattyq, что такая карта была разработана институтом и предоставлена для использования в МЧС страны.

Но многие эксперты, в том числе власти Кыргызстана, настаивают на том, что смертельные катастрофы вызваны глобальными, а не сезонными изменениями климата и сейсмической активностью в Ферганской долине. Адъюнкт-профессор инженерной школы Лассонда в Йоркском университете, Уильям Колган, рассказывает:

"Изменение климата в Тянь-Шане способствует заметному изменению осадков — сокращению снега и увеличению дождя. Дождь является огромным источником энергии для таяния ледников. Как жидкость, дождь содержит значительную скрытую энергию, которую он переносит на ледник, что затем приводит к охлаждению и замерзанию дождя и в свою очередь вызывает нагревание и таяние льда. Один килограмм замораживающегося дождя выделяет достаточную энергию, чтобы нагреть 100 кг льда почти на 2 градуса по Цельсию. В континентальном климате, таком как Тянь-Шань, небольшое увеличение дождя может ускорить таяние ледников гораздо сильнее, чем относительно более значительное повышение температуры воздуха. В этом контексте, экстремальный снегопад в 2017 году является признаком изменчивости климата, а не тенденции изменения климата в целом".

Изменчивость (вариабельность) климата и изменение климата – это разные вещи. Несмотря на то, что ученые не сомневаются в том, что климат прогревается, естественная изменчивость (вариабельность) климата всегда будет иметь место. Мы не можем делать выводы об изменении климата на основе одного сезона. Ученые согласны с тем, что потребуются дополнительные исследования для определения конкретных причин аномального ливня в Тянь-Шане и чтобы проследить историю таких дождей в более широком регионе Центральной Азии.

Наводнения происходят регулярно и в Казахстане, и Таджикистане. В апреле этого года таяние снега стало причиной массовых наводнений в семи регионах Казахстана. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, пострадало более 7000 человек и 1500 домов. В Таджикистане в результате наводнения в 2016 году вблизи столицы Душанбе более 1000 домов были повреждены и сотни жителей эвакуированы.

Профессор Бенджамин Орлов, старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского института климата и общества Колумбийского университета, считает, что горные страны Центральной Азии, где сохраняются оползневые опасности, могут многому научиться у других государств, которые испытывают аналогичные стихийные бедствия.

"Швейцария разработала эффективные меры для сокращения частоты оползней и уменьшения ущерба от них. В Соединенных Штатах, в районах, подверженных оползням, таких как южная Калифорния, предпринимаются шаги, которые могут также послужить хорошим примером. Геологические исследования позволяют выявлять регионы с высоким риском. Для предотвращения роста небольших оползней в крупные можно установить сдерживающие стены и другие опоры. Правила зонирования обеспечат то, что в зонах наибольшего риска не будут расположены дома, больницы, школы и другие объекты. Население может пройти подготовку для укрытия или эвакуации в случае серьезных оползневых рисков. Эти меры буду еще лучше работать, если правительства стран, общественные организации и местные общины объединятся для подготовки специалистов и разработки эффективных программ", — рассказывает Орлов.

К сожалению, у правительства Кыргызстана нет разработанной политики и долгосрочной стратегии по снижению рисков стихийных бедствий в стране. В последнее время кыргызские депутаты критиковали работу МЧС за отсутствия усилий "в области предотвращения чрезвычайных ситуаций". На заседании парламента Кыргызстана выяснилось, что МЧС, по словам замминистра Калиса Ахматова, испытывает дефицит работников и нуждается в специальном спасательном снаряжении. После оползней в южных областях стало также ясно, что местные администрации не располагают необходимыми ресурсами и возможностями для предотвращения стихийных бедствий и предоставления неотложной помощи на местах.

Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики от 23 апреля 2004 года № 289, размещенному на веб-сайте Министерства чрезвычайных ситуаций, руководителям местной государственной администрации, а также главам органов местного самоуправления поручено переселять семьи из потенциально опасных зон. Но неясно, работает ли этот указ или нет. Однако важным является вовлечение в меры профилактики властями Кыргызстана представителей гражданского общества и экологических групп. Альтернативной мерой может быть эффективное сотрудничество с такими международными организациями, как Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска стихийных бедствий, которое уже работает над программой управления рисками стихийных бедствий в Кыргызстане.

Кроме того, в интересах Кыргызской Республики быть подписантом Парижского соглашения, глобальной структуры по сокращению выбросов парниковых газов и изменения климата. Кыргызстан подписал соглашение, но в отличии от Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, его не ратифицировал. Самое главное, что для правительства и ученых Кыргызстана Парижское соглашение может служить основой для проведения исследований, оценки воздействия изменения климата в Тянь-Шане и обмена научными данными об аномалиях погоды в регионе.

"CAA Network"

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12.05.17