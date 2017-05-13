Посол КР в Иране: "25 лет – это историческая и очень знаменательная дата в двусторонних отношениях"

13 мая 2017, 11:08 Комментарии

10 мая 2017 года исполнилось 25 лет со дня установления кыргызско-иранских дипломатических отношений. По случаю празднования знаменательной даты Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран А.И.Абдуразаков рассказал Агентству "Кабар" о том, что было достигнуто за прошедшие 25 лет и том, что делается для еще большего укрепления двусторонних отношений между нашими странами.

- Как вы оцениваете кыргызско-иранские отношения за последние 25 лет?

- Кыргызстан и Иран издревле объединяют узы дружбы, тесные исторические и культурные связи, которые стали прочной основой современных кыргызско-иранских отношений.

Исламская Республика Иран была одним из первых зарубежных государств мира, официально признавших 21.12.1991 г. государственный суверенитет и независимость Кыргызстана. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 10 мая 1992 г. Посольство ИРИ в Бишкеке было открыто 21 октября 1993 года, а Посольство КР в Тегеране было открыто в мае 1996 года.

Таким образом, 10 мая 2017 года двусторонним дипломатическим отношениям между Кыргызстаном и Ираном исполнилось двадцать пять лет. Следует признать, что двадцать пять лет – это историческая и очень знаменательная дата в двусторонних кыргызско-иранских отношениях. Со времени обретения Кыргызской Республикой государственного суверенитета и независимости, Правительство Исламской Республики Иран неизменно поддерживало наше молодое государство, а в трудные времена неоднократно оказывало гуманитарную помощь народу нашей республики. Когда в Иране 26 декабря 2003 года произошло ужасающее по своим последствиям землетрясение в городе Бам, в провинции Керман, имевшее магнитуду от 6,6 до 9 баллов по шкале Рихтера, более 26 тысяч погибших и 30 тысяч раненных, Кыргызстан также направил в Иран груз с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения иранских граждан.

В поздравительной телеграмме Президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева, направленной 10 мая 2017 года иранскому Президенту Хасану Роухани, говорится, что за истекшие четверть века, "совместными усилиями двух стран удалось наладить эффективные механизмы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, Кыргызская Республика и Исламская Республика Иран активно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, других международных и региональных организаций".

Как отметил в своей поздравительной телеграмме Президент Исламской Республики Иран доктор Хасан Роухани, "за истекшие двадцать пять лет две дружественные и братские страны, Исламская Республика Иран и Кыргызская Республика, руководствуясь взаимным уважением и общими интересами, предприняли большие шаги для развития двусторонних отношений", выразив убежденность в том, что этот "курс и впредь получит свое последовательное продолжение, на благо процветания народов двух стран, в целях обеспечения и укрепления мира и стабильности в регионе и на международной арене".

Особого внимания заслуживает высказанная в послании Президента Ирана Хасана Роухани мысль о том, что "успешное преодоление вызовов и угроз региону самым тесным образом зависит от конструктивного взаимодействия, сотрудничества и взаимодополняемости всех государств Центральной Азии, а совместные консультации способны привести к созданию прочного мира и дальнейшему углублению дружественных отношений".

Государственное руководство Кыргызской Республики и государственное руководство Исламской Республики Иран выступают за общерегиональный подход к урегулированию конфликтов в регионе политическими средствами, а также за совместный, региональный подход к решению социально-экономических, экологических, политических проблем региона, за укрепление диалога и взаимопонимания между представителями различных конфессиональных и религиозных групп стран региона.

- Какие видите перспективы во взаимоотношениях двух стран?

- Руководство обеих стран считает, что строительство новых транспортных, автомобильных и железнодорожных, коридоров, развитее водно-энергетической инфраструктуры в регионе, развитие торгово-экономического обмена – в интересах всех стран региона и будущее социально-экономическое развития и процветания региона, который является общим домом для всех населяющих его народов.

Сектора экономики и сельского хозяйства двух стран являются взаимодополняемыми. Так, в Иране производится немало промышленной, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции, необходимой Кыргызстану. Кыргызстан, в свою очередь способен поставлять в Иран необходимую здесь продукцию животноводства, фасоль, горох "нохуд" и др. продукты.

Растет кыргызско-иранское сотрудничество в культурно-гуманитарной областях. Кыргызские и иранские спортсмены, борцы, альпинисты, футболисты, шахматисты регулярно ездят друг к другу в гости для участия в международных соревнованиях. Иранская сборная по традиционным и кочевым видам спорта успешно выступила на 2-ых Всемирных Играх кочевников на озере Иссык-Куль в сентябре 2016 года. Развиваются туристические связи между двумя странами.

И у кыргызов, и у иранцев существует образное выражение - "орто жолдо таштаган дос", "дуст-е ним-е рах" - или "друг, бросающий на полпути в беде". Таким образом, как посол Кыргызской Республики в этой дружественной нам стране, могу твердо заверить уважаемых читателей, что народы двух братских и дружественных стран никогда не были и не будут друг другу "попутчиками до середины пути".

Эрмек Абдрисаев

ИАЦ "Кабар"