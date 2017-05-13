WhatsApp оштрафовали за сбор данных пользователей

13 мая 2017, 10:31 Комментарии

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало разработчиков мессенджера WhatsApp на €3 млн. Об этом сообщает "Лайф", со ссылкой на Reuters.

По мнению итальянских властей, руководство сервиса намеренно вводило пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что они не смогут продолжать пользоваться мессенджером без согласия на передачу личных данных в компанию Facebook, купившую WhatsApp в 2014 году.

Как отмечает Reuters, максимальный штраф за подобное нарушение составляет €5 млн. Представители WhatsApp никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, 25 августа 2016 года разработчики WhatsApp объявили об изменении политики конфиденциальности. Согласно новым правилам, сервис мог обмениваться данными с социальной сетью Facebook, чтобы предлагать более точные рекомендации друзей и улучшить таргетирование рекламных объявлений.

Вскоре после этого ряд надзорных ведомств стран Евросоюза потребовал от WhatsApp прекратить передачу конфиденциальных сведений в Facebook, усмотрев в подобных действиях грубое нарушение прав пользователей.