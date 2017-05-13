В Москве презентовали трилогию "Гастарбайтер" кыргызского прозаика

13 мая 2017, 10:46 Комментарии

Накануне сотрудники посольства КР в РФ приняли участие в презентации трилогии романов о жизни мигрантов под названием "Гастарбайтер", написанной известным кыргызским писателем, членом Союза писателей СССР и Москвы, заслуженным работником культуры РФ Мусой Мураталиевым, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Принявшие участие в презентации представители литературных кругов России, читательской общественности, кыргызской диаспоры отметили, новаторство писателя, который одним из первых на постсоветском пространстве взялся за художественное осмысление такого сложного и многослойного явления или феномена, как трудовая миграция.

"Участники презентации высоко оценили не только содержание романов, включенных в новое издание, но и отраженные в них национальный колорит, проблему поиска и обретения культурных и религиозных ценностей, которая обострилась после развала СССР", – говорится в сообщении.

Справочно: Муса Мураталиев, прозаик, журналист, переводчик, родился 15 февраля 1942 года в селе Ача–Кайынды Ат–Башынского района. Выпускник Литературного института имени Горького в Москве. Работал корреспондентом газеты "Советская Киргизия", редактором на Гостелерадио республики, собкором Агентства печати "Новости" по Киргизской ССР. В 1974 году был назначен на должность консультанта по кыргызской литературе правления Союза писателей СССР, с этого времени постоянно живет в Москве. С 1997–го по 2005 год преподавал на должности профессора в Высшем театральном училище имени Щепкина, в течение ряда лет сотрудничал с радио "Азаттык".

Муса Мураталиев – автор многих книг прозы, переведенных на 19 языков, последние из них: "Идол и Мария" (2011), "Тоска по огню" (2012), "Нашествие мигрантов" (2014), "Гастарбайтер: роман в трех действиях".