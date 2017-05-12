"EurasiaNet.org": Производящиеся в Узбекистане товары привели в восторг жителей Таджикистана

13 мая 2017, 10:41 Комментарии

Когда в Таджикистане прошла выставка товаров с маркой "Сделано в Узбекистане", это мероприятие произвело небольшой фурор.

Данная ярмарка была первой в своем роде с момента обретения этими двумя странами независимости в 1991 году. Ее проведение указывает на потенциальную оттепель в отношениях между двумя соседями, недолюбливавшими друг друга на протяжении последних двух с половиной десятилетий.

Выставленные в торговом центре "Пойтахт-90" товары варьировались от небольших предметов повседневного обихода, таких как ткани, конфеты, лекарства и обувь, до товаров более высокого класса, включая автобусы, автомобили, кондиционеры и холодильники. Гости четырехдневной ярмарки, прошедшей в конце апреля, были ошеломлены.

"Узбекистан ошеломил нас. Они там производят все, от автобусов до предметов домашнего обихода. Качество их текстиля также превосходно", – сказал EurasiaNet.org экономист Шариф Мухаммад.

В ярмарке приняли участие около 160 узбекских компаний. В течение первых трех дней мероприятия компании просто показывали товары, а в заключительный день начались распродажи, вызвавшие огромный интерес у покупателей.

Жительница Душанбе Махбуба Сатторова заявила, что сразу приобрела стиральную машину за 2500 сомони (около $300).

"Это автоматическая стиральная машина вместимостью до шести килограммов. Стоит она недорого, особенно учитывая, что гарантийный срок составляет три года. В [душанбинском магазине бытовой техники] "Волна" подобная машина обошлась бы не менее чем в $500", – сказала она.

Но представители узбекских фирм приехали в Душанбе не для того, чтобы продать немного товара. Они надеялись установить долгосрочные деловые связи с местными партнерами, что стало возможным благодаря улучшившемуся дипломатическому климату после прихода к власти президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Перспективы выглядят многообещающими.

После ярмарки предприниматели обеих стран собрались на первый таджикско-узбекский бизнес-форум, в рамках которого, по сообщениям, было заключено 20 коммерческих сделок на сумму $35 миллионов, включая контракты на поставки электротоваров, химикатов, продуктов питания, строительных материалов и автомобилей.

Привлекательность узбекских товаров заключается в том, что они могут конкурировать по качеству с товарами более известных производителей, но стоят заметно дешевле.

Батыр Умаров, региональный менеджер расположенной в Ташкенте компании Artel, отметил, что его компания имеет опыт производства бытовой техники по лицензии мировых гигантов Samsung и LG. Контакты с этими мировыми лидерами дали Artel некоторое представление о стандартах качества, необходимых для выхода на внешние рынки. На данный момент Artel экспортирует товары в Азербайджан, Россию, Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Грузию и Армению. В прошлом году компания вышла на рынок Таджикистана, но ярмарка открыла гораздо более широкие горизонты, сказал Умаров.

"Последние два года мы изучали этот рынок. А в прошлом году начали экспортировать наши товары в Таджикистан, – сказал он. – Благодаря этой ярмарке мы поняли, что на наши товары есть спрос... В будущем мы планируем занять лидирующие позиции на этом рынке, чтобы везде, где бы вы ни находились, вы видели Artel. Мы хотим, чтобы все в Таджикистане знали наш бренд".

Нуриддин Файзиев, генеральный директор текстильной компании Garbus Trade, заявил, что ковры его фирмы стоят $1,5 за метр, что, по его словам, в среднем на 50 центов дешевле расценок китайских конкурентов. Компания уже экспортирует свою продукцию в Казахстан и Россию.

"Мы привезли только рекламные образцы, чтобы показать их нашим потенциальным таджикским партнерам и заключить сделки. За три дня мы наладили контакты с порядка 20 потенциальными партнерами, заинтересованными в работе с нами. Мы уже думаем о том, как помочь им получить визы для приезда в Узбекистан, чтобы они могли еще раз взглянуть на наши товары", – сказал он.

Несмотря на вводящее в заблуждение название, узбекско-южнокорейское совместное предприятие Uz Dong Zhu Paint Co. специализируется, в частности, на производстве спортивной одежды. Представитель компании Мумина Бахтиярова отметила, что посетители ярмарки в Душанбе особенно интересовались обувью.

"Наша обувь стоит от $14 до $20. Модели за $20 предназначены для профессиональных спортсменов. Это отличная цена. Мы уделяем пристальное внимание качеству. При производстве обуви используется высококачественное сырье", – сказала она, указав рукой на опустевшую витрину, еще недавно заваленную продукцией ее компании.

Сатторова, купившая стиральную машину за $300, рассказала EurasiaNet.org, что занимается торговлей и сейчас подумывает о том, чтобы наладить импортно-экспортный бизнес с Узбекистаном. При этом она отметила, что вести бизнес с соседней страной по-прежнему непросто.

"Авиабилеты, гостиницы, налоги, таможенные пошлины. Все это влияет на конечную стоимость товара, и все это дорого. Я рассматриваю варианты, как привести вещи из Узбекистана. Но проблема с визой по-прежнему стоит остро. Если бы они отменили визы, это действительно облегчило бы нашу работу", – сказала она.

Широкий ассортимент представленных на ярмарке товаров узбекского производства ярко продемонстрировал отсутствие у Таджикистана собственных экспортных амбиций и возможностей. По данным экономистов, Таджикистан не производит практически ничего, кроме хлопка, алюминия и сухофруктов.

"Мы упустили свой шанс для развития. Все пищевые продукты в Таджикистане импортируются, и кроме молочных продуктов мы почти ничего не производим, – сказал экономист Шариф Мухаммад. – В последнее время из-за слабости сельскохозяйственного сектора Таджикистан даже вынужден импортировать фрукты и овощи из Китая, Афганистана и Пакистана".

Ойнихол Бобоназарова, активистка гражданского общества и политик, однажды даже безуспешно баллотировавшаяся на пост президента, заявила, что Таджикистану выгодно было бы отказаться от импорта из Китая и Турции в пользу Узбекистана.

"У нас нет собственного производственного сектора. Мы можем просто передать рынок нашему соседу. У них качественные товары. И это может послужить сближению наших народов", – сказала Бобоназарова.

"EurasiaNet.org"

12.05.17