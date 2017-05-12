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Во время рейда в Турции по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услув задержаны граждане КР

Источник:
http://kabar.kg/news/vo-vremia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425652-ru.html

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12 мая 2017, 21:16       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В ходе проведенного правоохранительными органами провинции Анталия (Турция) рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услуг в районе Гузелоба было задержано 84 человека. Об этом сообщили в Пресс-службе МИД КР.
По предварительной информации из них 78 иностранцев, в том числе 22 граждан КР. В Генеральное консульство КР в г. Стамбул подтверждает наличие граждан КР в приемнике-распределителе Управления миграции провинции Анталия.
Ожидается что они будут депортированы в ближайшее время. Генеральным консульством проводится работа по выяснению обстоятельств задержания.

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