Во время рейда в Турции по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услув задержаны граждане КР

12 мая 2017, 21:16 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В ходе проведенного правоохранительными органами провинции Анталия (Турция) рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услуг в районе Гузелоба было задержано 84 человека. Об этом сообщили в Пресс-службе МИД КР.

По предварительной информации из них 78 иностранцев, в том числе 22 граждан КР. В Генеральное консульство КР в г. Стамбул подтверждает наличие граждан КР в приемнике-распределителе Управления миграции провинции Анталия.

Ожидается что они будут депортированы в ближайшее время. Генеральным консульством проводится работа по выяснению обстоятельств задержания.