Отзыв иска к радио "Азаттык" - это положительный момент - эксперт

13 мая 2017, 10:14 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Информация о том, что иск к "Азаттыку" будет отозван, это положительный момент, но чтобы исправить ситуацию с качеством СМИ, не достаточно только карательных мер. Об этом сообщил эксперт Марат Токоев, комментируя предложение Президента А.Атамбаева генеральной прокуратуре об отзыве судебного иска к радио "Азаттык".

Напомним, президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа".

Генеральным прокурором страны в рамках Закона "О гарантиях деятельности Президента КР" были предъявлены исковые заявления по фактам распространения отдельными СМИ недостоверных и порочащих честь и достоинство Президента КР публикаций.

По словам М.Токоева, с каждым годом в Кыргызстане увеличиваются судебные дела с участием СМИ. "Эта норма действует давно. Но раньше она не применялась. И с каждым годом увеличиваются суммы за моральный ущерб. И сложно сказать, как это повлияло на качество журналистики", - отметил М.Токоев.

Эксперт подчеркнул, что на качество СМИ влияют многие факторы, такие как образование, общая грамотность и экономика.

"Этот вопрос невозможно решить за короткое время. СМИ существуют за счет рекламы, а реклама за счет развитой экономики. Мы же, не можем похвастаться особо развитой экономикой, соответственно рекламных денег выпадает журналистам очень мало. И сказать, что они получают достойную зарплату, очень сложно. В связи с этим, возникает очень много соблазнов, по чьему-то заказу кого-то очернить. Это тоже сильно влияет в общем фоне на качество журналистики. Конечно, этим грешат не все, есть малое количество журналистов, но они наводят тень на всю журналистику", - сообщил М.Токоев.

По его словам, для развития профессионализма журналистов, необходима как поддержка СМИ, так и общая грамотность населения.

"СМИ исполняют роль проводника между гражданами и чиновниками. В тех странах, на которые мы ровняемся, где очень развита демократия и где СМИ объективны и имеют очень высокий вес в обществе, считаются в первых рядах по свободе слова и на меньшем месте по уровню коррупции. В этих странах обычно практикуется такое понятие как - публичное лицо. То есть, люди находящиеся во властных структурах редко подают иски в суд, по защите чести и достоинства", - сказал М.Токоев.

"Обычно, когда люди у власти имеют сильные властные полномочия, то должен быть противовес в виде внимания СМИ для контроля поведения чиновников", - добавил эксперт.