 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестированиеВ Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестированиеОтзыв иска к радио "Азаттык" - это положительный момент - экспертОтзыв иска к радио "Азаттык" - это положительный момент - эксперт

Президент подписал Закон КР "О лотереях"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425650-ru.html

Похожие новости

Алия Шагиева опубликовала в соцсетях фото младшего внука президента

Назарбаев замолчал, когда я запел — этих кыргызстанцев слушают президенты

Президент предложил Генпрокуратуре отозвать иск к "Азаттык медиа"

Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе переговоров с "Центеррой" по Кумтору

Глава аппарата Президента С.Исаков встретился с ведущими экспертами-урбанистами

13 мая 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О лотереях". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Закон определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения.
Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.
С его введением в действие признается утратившим силу Закон КР "О лотереях" от 30 апреля 2009 года № 146.
С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум