Президент подписал Закон КР "О лотереях"

13 мая 2017, 10:16 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О лотереях". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Закон определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

С его введением в действие признается утратившим силу Закон КР "О лотереях" от 30 апреля 2009 года № 146.

С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.