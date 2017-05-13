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В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425649-ru.html

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13 мая 2017, 10:17       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование, сообщает пресс-служба Минобразования КР.
Регистрация на общереспубликанское тестирование проводилась с 6 марта по 6 апреля 2017 года. По данным предварительной регистрации для участия в ОРТ зарегистрировалось более 45 тысяч абитуриентов.
В этом году, как и в предыдущие годы, предметные тесты проводятся по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку. Тесты предлагаются абитуриентам на двух языках по выбору: кыргызском и русском в зависимости от того, на каком языке тестируемый может наиболее успешно проявить себя.
Общереспубликанское тестирование будет проводиться на всей территории республики в следующие этапы:
1 этап – 16-17 мая 2017 года;
2 этап – 19-20 мая 2017 года;
3 этап (поздний тест) – 23-24 июня 2017 года.
В каждом регионе республики будут организованы тестовые центры, в целом по республике - 123 тестовых центров.
15 и 18 мая 2017 года будет проводиться также дополнительная регистрация на ОРТ для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться предварительно. С более подробных информаций о дополнительной регистрации можно ознакомиться на сайте ЦООМО www.testing.kg.

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