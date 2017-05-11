Красный полумесяц КР оказал помощь семьям, потерявших родных и кров в результате схода оползня

13 мая 2017, 10:21 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Движение Красного полумесяца оказало финансовую и гуманитарную помощь 11 семьям Ошской области, пострадавшим в результате оползня. Об этом сообщают представители движения.

По их информации, 2 мая Красным Полумесяцем Кыргызстана совместно с Клубом Инициативной Молодежи Ошской области была запущена акция по сбору финансовых средств и гуманитарной помощи пострадавшим от оползня семьям.

Так, 5 семей села Аюу Ошской области, потерявшие родных, получили от Красного полумесяца по 10 000 сомов, гуманитарную одежду, продукты питания.

И еще 6 семей из села Кысык Алма, чьи дома были полностью разрушены в результате оползня, получили по 8 350 сомов, а также нескоропортящиеся продукты питания. Собранные в ходе акции продукты питания были переданы также переселенным жителям села Курбу Таш.

На акции по раздаче денежных средств, продуктов питания и вещей для пострадавшего населения были задействованы сотрудники Красного Полумесяца Кыргызстана, волонтёры фонда Ыйман, Клуб Инициативной Молодежи Ошской области.

Напомним, что сотрудники Общества Красного Полумесяца КР выезжали в Узгенский район, где произошли оползни для проведения оценки ситуации, а также определения нужд пострадавших.

85 жителей пострадавших сел были перевезены в палатки МЧС КР. А Красный Полумесяц предоставил населению необходимую помощь в виде брезентов, канистр для воды, кухонных наборов и постельных принадлежностей. Всего было роздано 60 комплектов.

Справка: Национальное Общество Красного Полумесяца КР (НОКП) в рамках своей деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации давно и тесно сотрудничает с МЧС КР. В каждом регионе Кыргызстана есть мобильные национальные команды НОКП, которые реагируют во время чрезвычайных ситуаций природного характера. Их первоначальная обязанность состоит в том, чтобы провести экстренную оценку в течение первых суток после бедствия и оказать гуманитарную помощь: пострадавшие получают продукты питания, предметы первой необходимости.

Все сотрудники Национального Общества Красного Полумесяца постоянно проходят специальное обучение и подготовку для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.

В рамках основной деятельности НОКП проводит локальные информационные кампании, чтобы жители особо опасных районов страны научились распознавать опасность и спасать жизни.