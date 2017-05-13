Премьер С.Жээнбеков поручил организовать в регионах штабы по вопросу перехода на ЦТВ

13 мая 2017, 10:32 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне провел рабочее совещание по вопросам перехода к цифровому телерадиовещанию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства еще раз отметил, что переход на цифровое телерадиовещание напрямую связан с вопросами обеспечения информационной безопасности страны, а также с вопросами удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через качественное телевещание.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев сообщил, что для распространения Социального пакета телеканалов цифрового эфирного наземного телевещания по всей стране установлены 54 цифровых передатчика, которые обеспечили 95% населения республики цифровым телевидением.

"Оставшиеся 5% населения проживает в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне". В основном это населенные пункты, расположенные в ущельях гор и впадинах. Согласно графику ведется соответствующая работа по подключению данных населенных пунктов к цифровому телевидению, устанавливаются оборудования", - сказал Бакыт Шаршембиев. Как он отметил, в этих населенных пунктах до установления оборудования аналоговое телевещание не будет отключено.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Государственная комиссия по переходу на цифровое телерадиовещание провела большой объем работы. В целом население проинформировано о том, что 15 мая 2017 года страна перейдет на цифровое телевещание.

Глава Правительства поручил руководителям соответствующих государственных органов совместно с органами местного самоуправления в каждом районе организовать оперативные штабы в целях своевременного решения возможных технических вопросов на местах.