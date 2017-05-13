 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Заключенному в США отказались заменить инъекцию на расстрелЗаключенному в США отказались заменить инъекцию на расстрелWhatsApp оштрафовали за сбор данных пользователейWhatsApp оштрафовали за сбор данных пользователей

Премьер С.Жээнбеков поручил организовать в регионах штабы по вопросу перехода на ЦТВ

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425647-ru.html

Похожие новости

Премьер поручил организовать в регионах страны оперативные штабы по переходу на цифровое телерадиовещание

Глава Минюста и члены общественного совета обсудили вопросы искоренения коррупции в ведомстве

Правительство поручило Госслужбе миграции доработать программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы

Премьер поручил до 1 июня провести проверку законодательства на соответствие требованиям ЕАЭС

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников

13 мая 2017, 10:32       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне провел рабочее совещание по вопросам перехода к цифровому телерадиовещанию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства еще раз отметил, что переход на цифровое телерадиовещание напрямую связан с вопросами обеспечения информационной безопасности страны, а также с вопросами удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через качественное телевещание.
Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев сообщил, что для распространения Социального пакета телеканалов цифрового эфирного наземного телевещания по всей стране установлены 54 цифровых передатчика, которые обеспечили 95% населения республики цифровым телевидением.
"Оставшиеся 5% населения проживает в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне". В основном это населенные пункты, расположенные в ущельях гор и впадинах. Согласно графику ведется соответствующая работа по подключению данных населенных пунктов к цифровому телевидению, устанавливаются оборудования", - сказал Бакыт Шаршембиев. Как он отметил, в этих населенных пунктах до установления оборудования аналоговое телевещание не будет отключено.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Государственная комиссия по переходу на цифровое телерадиовещание провела большой объем работы. В целом население проинформировано о том, что 15 мая 2017 года страна перейдет на цифровое телевещание.
Глава Правительства поручил руководителям соответствующих государственных органов совместно с органами местного самоуправления в каждом районе организовать оперативные штабы в целях своевременного решения возможных технических вопросов на местах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум