В Генштабе прошел учебно-методический сбор юристконсультов и кадровых служб

13 мая 2017, 10:03 Комментарии

В Центре боевой подготовки Вооруженных сил 11-13 мая проводится учебно-методический сбор с юристконсультами и начальниками кадровых служб ВС КР по Северному региону. Как сообщила пресс-служба ведомства, целью сбора ставится повышение методической подготовленности помощников командиров воинских частей по правовой работе и кадровых органов.

В ходе проводимого сбора будут отработаны вопросы социального обеспечения и соблюдения прав военнослужащих, такие как предоставление жилого помещения военнослужащим, назначение и перемещение офицеров по службе, увольнение с военной службы, выплата денежного довольствия, проведение служебного расследования, страхование жизни и здоровья, материальная ответственность военнослужащих.

Также в фокусе внимания темы коррупционных правонарушений в системе ВС КР, профилактических и ограничительных мероприятий по противодействию терроризму и религиозному экстремизму, представления интересов воинских частей или учреждений в судебных органах. Кроме того, отдельным блоком представлен спектр вопросов по призыву, прохождению и увольнению с военной службы военнослужащих по призыву и контракту составами солдат, сержантов и старшин и определения офицеров запаса на военную службу в ВС и другие воинские формирования КР.

Занятия проводят должностные лица Генерального штаба ВС КР, а также представители Военной прокуратуры и военной контрразведки ГКНБ КР.

Указанный сбор проводится в соответствии с планом подготовки органов управления, соединений, частей и учреждений Генерального штаба ВС КР. Такой же сбор будет проведен в Южном регионе республики 17-19 мая