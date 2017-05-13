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Удавка для экстремистов — что даст нам база данных террористов СНГ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/opinion/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425645-ru.html

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13 мая 2017, 10:24       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik, Мария Шелудякова. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) создадут единую базу учета осужденных за экстремистские и террористические преступления, которая позволит более эффективно решать вопросы их привлечения к уголовной ответственности.
Такая база будет разработана в течение 2017 года во взаимодействии ФСИН РФ с Антитеррористическим центром государств-участников СНГ. По словам Максименко, вопрос объединения баз данных сегодня остро стоит на повестке дня, потому что это вопрос безопасности граждан.
Начальник департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии Сергей Дорошко, в свою очередь, отметил, что единая база позволит выявлять преступников, которых ищут за совершение тяжких преступлений, а они в это время могут отбывать наказание в одной из стран СНГ за преступления небольшой тяжести.
В Антитеррористическом центре СНГ уточнили, что располагают обширной базой данных разыскиваемых за преступления террористического и экстремистского характера по всем государствам Содружества. Сведения о них поступают в Центр из компетентных органов этих стран и аккумулируются в Специализированном банке данных АТЦ СНГ.
"База данных обновляется каждый месяц. Отфильтровываются те, кто погиб в Сирии или Ираке, пропал без вести. Мы обмениваемся информацией с нашими партнерами из СНГ о том, где предположительно может находиться тот или иной разыскиваемый", - рассказали Sputnik в Антитеррористическом центре.
Помимо списков террористов, постоянно обновляется информация о международных террористических организациях и экстремистских ресурсах в интернете.
"В 2016 году во взаимодействии с партнерами из компетентных органов стран Содружества нами было выявлено более 400 вероятных мест нахождения террористов и экстремистов. По предоставленным Центром сведениям удалось задержать двадцать человек, находящихся в межгосударственном розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера", - сообщили в АТЦ.
Государствам Содружества также удалось наладить систему межгосударственного розыска. Списки разыскиваемых за экстремизм передаются в пограничные службы через Совет командующих пограничными войсками стран СНГ. Налажена работа и по линии финансовых разведок. Спецслужбы сверяют информацию с данными финмониторинга и обнаруживают сомнительные финансовые операции. Это тоже позволяет выявлять террористов.
Кроме того, АТЦ СНГ ежегодно проводит совместную операцию "Трал-Антитеррор", направленную на задержание и экстрадицию разыскиваемых террористов.

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