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Прогноз погоды: Бишкек продолжает радоваться солнцу

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425644-ru.html

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13 мая 2017, 10:01       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 13-15 мая без осадков.Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16…18</td> <td>31…33</td> <td>17…19</td> <td>33…35</td> <td>17…19</td> <td>32…34</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>

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