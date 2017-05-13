10 мыслей о гранях, арт-терапии и рок-звездах психолога Виктории Исмаиловой

13 мая 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Виктория Исмаилова

психолог

Я психолог. Это моя основная деятельность. Я посвятила этому 4 года и собираюсь посвятить всю свою оставшуюся жизнь.

В 8 классе мы писали в школе сочинение "Кем я буду в будущем". Все писали медиком, юристом, экономистом. Ну и я решила выпендриться и написала, что я буду психологом. А потом задумалась и подумала: а почему бы мне действительно им не стать.

Психолог помогает осознать человеку, что он не однобокий, не односторонний, у него множество граней и позволяет человеку посмотреть на себя со стороны и увидеть все эти грани, разглядеть их.

Рисование – времяубивание скорее всего. Это для меня не художество, а арт-терапия. На рисунке я пытаюсь изложить все, что я не могу выразить вербально.

Психология дала мне меня как таковую. И я не знаю, что я бы делала без психологии.

У каждого человека есть свои проблемы. И это в принципе нормально. […] А если ты все эти проблемы осознаешь, то становиться немного тяжко в плане проживания всего этого. С этим нужно либо бороться, либо смириться. Конечно, первый вариант лучше.

Если сейчас я вам скажу про беспризорных детей или детей из детского дома, какие первые мысли у вас возникнут? Трудность, какие-то тяжелые дети, девиантные, что-то они употребляют, куда-то сбегают.

Трудные дети из детского дома на самом деле вообще не трудные. Ни разу. Они не трудные и они замечательные. […] Они настолько податливы, настолько отрыты. Одно условие – обращаться с ними как с людьми и избавиться от стереотипов, что у них есть какие-то проблемы.

Для меня идеальная формула жизни – это активность и деятельность.

Выбор и действие – в этом есть свобода. Если я буду заниматься тем, что я хочу и буду делать то, что хочу, думаю, это и есть свобода.

Я хочу быть рок-звездой. Серьезно. Я хочу петь очень сильно, притом как рок-звезды орут, скрим называется, вот я хочу именно так. Вот прям чтоб горло продрало. Но не хватает смелости.